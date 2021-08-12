Эксперт рассказала, какую рыбу не стоит употреблять

12 августа 2021 10:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Эксперт рассказала, какую рыбу не стоит употреблять
Эксперт рассказала, какую рыбу не стоит употреблять в пищу
pixabay.com

Морепродукты в целом и рыба в частности являются очень полезными нужными для человека продуктами питания.

В рыбе содержатся незаменимые омега-3 кислоты, а также множество необходимых микроэлементов и минералов.

Об этом напоминает эксперт Вероника Хуснутдинова. 

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По ее словам, достаточное количество рыбы в рационе поможет снизить воспаление, которое сопровождает почти любое заболевание.

В рыбе содержится и белок, источник незаменимых аминокислот, от дефицита которых страдают около 90% женщин.

Но не всякая рыба подходит для регулярного употребления, отмечает Вероника.

Рыба должна быть без антибиотиков, гормонов роста, не фермерской, а дикой. Я не рекомендуют покупать фермерскую рыбу, например, форель, сибас или семгу.

Напомним,

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