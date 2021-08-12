Эксперт рассказала, какую рыбу не стоит употреблять
Морепродукты в целом и рыба в частности являются очень полезными нужными для человека продуктами питания.
В рыбе содержатся незаменимые омега-3 кислоты, а также множество необходимых микроэлементов и минералов.
Об этом напоминает эксперт Вероника Хуснутдинова.
В рыбе содержится и белок, источник незаменимых аминокислот, от дефицита которых страдают около 90% женщин.
Но не всякая рыба подходит для регулярного употребления, отмечает Вероника.
Рыба должна быть без антибиотиков, гормонов роста, не фермерской, а дикой. Я не рекомендуют покупать фермерскую рыбу, например, форель, сибас или семгу.
Напомним,