Эксперт рассказала, какую рыбу не стоит употреблять в пищу

Морепродукты в целом и рыба в частности являются очень полезными нужными для человека продуктами питания.

В рыбе содержатся незаменимые омега-3 кислоты, а также множество необходимых микроэлементов и минералов.

Об этом напоминает эксперт Вероника Хуснутдинова.

По ее словам, достаточное количество рыбы в рационе поможет снизить воспаление, которое сопровождает почти любое заболевание.

В рыбе содержится и белок, источник незаменимых аминокислот, от дефицита которых страдают около 90% женщин.

Но не всякая рыба подходит для регулярного употребления, отмечает Вероника.

Рыба должна быть без антибиотиков, гормонов роста, не фермерской, а дикой. Я не рекомендуют покупать фермерскую рыбу, например, форель, сибас или семгу.

Напомним,