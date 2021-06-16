Омега-3 жирные кислоты убивают рак

16 июня 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Омега-3 жирные кислоты убивают рак
Омега-3 жирные кислоты убивают рак
pixabay.com

Жирные кислоты Омега-3 способны убивать раковые клетки, доказали ученые.

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Жирные кислоты Омега-3, которые необходимы для здоровья человека, в состоянии способствовать снижению заболеваемости раком. Исследование провела многопрофильная группа исследователей из Университета Лувена (UCLouvain). 

Ученые выяснили, что биохимический состав позволяет кислотам замедлять развитие опухолей: когда такая клетка попадает к Омега-3, то последние ее просто поглощают и уничтожают в процессе железо-зависимого окисления липидов.

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Чтобы достичь стабильности, Омега-3 в организме должно быть много. В таком случае злокачественные клетки оказываются перегруженными, они не могут накапливать кислоту, поэтому умирают.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, их разделили на две группы и одной давали Омега-3 в высоких концентрациях. У грызунов из контрольной группы существенно замедлился рост опухолей уже через несколько недель. 

Напомним,

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