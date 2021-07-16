Омега-3-6-9: ТОП-5 причин регулярно употреблять жирные кислоты
Жирные кислоты помогают сохранять женскую красоту.
Если кожа страдает от сухости
Волосы потеряли блеск
Жиры ответственны и за питание локонов, прием омега-3-6-9 поможет сделать волосы крепче, предотвратить выпадение и побороть тусклость цвета.
Ломкие ногти
Если плохо спите
Ученые Оксфордского университета доказали, что люди без дефицита омега-3 спят крепче и утром чувствуют себя гораздо лучше.
Недостаток жирных кислот, в свою очередь, провоцирует проблемы со сном.
Обращаем ваше внимание, что омега-3-6-9 нельзя принимать как снотворное, несмотря на указанные выше выводы ученых.
Рекомендуется насыщать организм жирными кислотами утром, если вы принимаете омега-3 в капсулах, или в течении дня с пищей.
Не можете сконцентрироваться
Благоприятно повлияют на мозг.
Напомним,