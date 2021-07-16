Омега-3-6-9: ТОП-5 причин регулярно употреблять жирные кислоты

16 июля 2021 14:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Омега-3-6-9: ТОП-5 причин регулярно употреблять жирные кислоты
Омега-3-6-9: ТОП-5 причин регулярно употреблять жирные кислоты
pixabay.com

Жирные кислоты помогают сохранять женскую красоту.

Если кожа страдает от сухости 

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Омега-3-6-9 способствуют длительному увлажнению кожи за счет сохранения влаги на клеточном уровне. Жиры помогают коже впитывать питательные вещества и быстрее избавляться от вредных токсинов.

Волосы потеряли блеск

Жиры ответственны и за питание локонов, прием омега-3-6-9 поможет сделать волосы крепче, предотвратить выпадение и побороть тусклость цвета. 

Ломкие ногти

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Если вы регулярно страдаете от надломов, из-за чего маникюр не держится долго, вам тоже необходим дополнительный прием жирных кислот. Ногтям тоже нужно питание!

Если плохо спите

Ученые Оксфордского университета доказали, что люди без дефицита омега-3 спят крепче и утром чувствуют себя гораздо лучше.

Недостаток жирных кислот, в свою очередь, провоцирует проблемы со сном.

Обращаем ваше внимание, что омега-3-6-9 нельзя принимать как снотворное, несмотря на указанные выше выводы ученых.

Рекомендуется насыщать организм жирными кислотами утром, если вы принимаете омега-3 в капсулах, или в течении дня с пищей. 

Не можете сконцентрироваться

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Вам сложно концентрироваться на чем-то одном? Омега-3-6-9 жирные кислоты помогут не отвлекаться от рабочего процесса!

Благоприятно повлияют на мозг.

Напомним,

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