Омега-3-6-9: ТОП-5 причин регулярно употреблять жирные кислоты

Жирные кислоты помогают сохранять женскую красоту.

Если кожа страдает от сухости

Волосы потеряли блеск

Омега-3-6-9 способствуют длительному увлажнению кожи за счет сохранения влаги на клеточном уровне. Жиры помогают коже впитывать питательные вещества и быстрее избавляться от вредных токсинов.

Жиры ответственны и за питание локонов, прием омега-3-6-9 поможет сделать волосы крепче, предотвратить выпадение и побороть тусклость цвета.

Ломкие ногти

Если плохо спите

Если вы регулярно страдаете от надломов, из-за чего маникюр не держится долго, вам тоже необходим дополнительный прием жирных кислот. Ногтям тоже нужно питание!

Ученые Оксфордского университета доказали, что люди без дефицита омега-3 спят крепче и утром чувствуют себя гораздо лучше.

Недостаток жирных кислот, в свою очередь, провоцирует проблемы со сном.

Обращаем ваше внимание, что омега-3-6-9 нельзя принимать как снотворное, несмотря на указанные выше выводы ученых.

Рекомендуется насыщать организм жирными кислотами утром, если вы принимаете омега-3 в капсулах, или в течении дня с пищей.

Не можете сконцентрироваться

Вам сложно концентрироваться на чем-то одном? Омега-3-6-9 жирные кислоты помогут не отвлекаться от рабочего процесса!

Благоприятно повлияют на мозг.

Напомним,