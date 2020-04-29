Как вовремя распознать дефицит железа в организме: главные признаки и способы лечения

Дефицит железа в организме чреват рядом различных заболеваний разной тяжести.

Сегодня мы расскажем, как вовремя обнаружить у себя нехватку железа и вовремя ее восполнить.

Ведь продолжительное отсутствие достаточного количества железа в организме чревато анемией, а также развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых видов рака.

Одышка и постоянная усталость

Бледность

Чаще всего усталость и одышка связаны с отсутствием нормального поступления кислорода в организм. При таких ситуациях вы начнете регулярно испытывать учащенное сердцебиение, а оно, соотвественно, начинает перегонять больше крови, насыщенной кислородом. Эта повышенная активность и приводит к упадку сил.

Если ваш гемоглобин в норме, то кровь обычно имеет густую консистенцию и яркий красный цвет. Когда же у людей наблюдается дефицит железа, кожа начинает терять здоровый розовый цвет ввиду различных причин. Бледность также можно заметить не только на коже. Зачастую десна и губы тоже теряют свой естественный цвет.

Постоянные головные боли

Конечно, головные боли могут быть связаны со многими проблемами. Но если вы знаете заранее о низком уровне гемоглобина, будьте бдительны: в ваш мозг может попадать недостаточно кислорода. При этом кровеносные сосуды в мозге опухают, вызывая давление и головные боли.

Сухие волосы и кожа

Дефицит железа затрагивает не только органы, но и внешний вид человека. К примеру, из-за отсутствия нормального уровня железа в крови волосы могут начать чаще выпадать. Помимо этого, такие проблемы могут вызвать проблемы с кущей (а именно - сухость), преждевременное старение и ломкость ногтей.

Напомним,