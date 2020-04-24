Какие продукты запрещено есть после тренировки: вы тоже делаете такую ошибку

Занятия спортом - это весьма похвально. Но вы не сможете добиться желаемых результатов без надлежащего питания.

Кофеин

Сегодня мы расскажем, о потреблении каких продуктов после тренировки вам стоит забыть, чтобы полноценно тренироваться и не думать о лишнем весе.

Мы уже говорили, что девушкам, которые активно борются с лишним весом за желаемую форму, лучше отказаться от потребления кофе с молоком. Дело в том, что такая связка способствует как образованию прыщей на лице, так и стимуляции лишнего веса. А вот пить кофе после тренировки (даже обычный черный) опасно еще и потому, что он способствует обезвоживанию организма.

Энергетический батончик

Сырые фрукты

Возможно, вы устали, поэтому и обратили свой взгляд на такие батончики. Но поверьте: один съеденный вами батончик сводит на "нет" всю проделанную работу. Попробуйте перейти на правильный обед. К примеру, белковые продукты после тренировки помогают восстановить энергию и при этом не верят фигуре.

Дело в том, что они будут еще больше стимулировать ваш аппетит. А перебрать даже с фруктами, поверьте, можно очень быстро. Ваш организм будет просить еще больше еды и еще больше энергии, которую вы сожгли вместе с калориями на тренировке. Именно поэтому лучше выпить водички и подождать, пока голод устаканиться.

Напомним,