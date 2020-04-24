Какие продукты запрещено есть после тренировки: вы тоже делаете такую ошибку

24 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Какие продукты запрещено есть после тренировки: вы тоже делаете такую ошибку
Какие продукты запрещено есть после тренировки: вы тоже делаете такую ошибку
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Занятия спортом - это весьма похвально. Но вы не сможете добиться желаемых результатов без надлежащего питания.

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Сегодня мы расскажем, о потреблении каких продуктов после тренировки вам стоит забыть, чтобы полноценно тренироваться и не думать о лишнем весе. 

Кофеин 

Мы уже говорили, что девушкам, которые активно борются с лишним весом за желаемую форму, лучше отказаться от потребления кофе с молоком. Дело в том, что такая связка способствует как образованию прыщей на лице, так и стимуляции лишнего веса. А вот пить кофе после тренировки (даже обычный черный) опасно еще и потому, что он способствует обезвоживанию организма.

Энергетический батончик 

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Возможно, вы устали, поэтому и обратили свой взгляд на такие батончики. Но поверьте: один съеденный вами батончик сводит на "нет" всю проделанную работу. Попробуйте перейти на правильный обед. К примеру, белковые продукты после тренировки помогают восстановить энергию и при этом не верят фигуре.

Сырые фрукты

Дело в том, что они будут еще больше стимулировать ваш аппетит. А перебрать даже с фруктами, поверьте, можно очень быстро. Ваш организм будет просить еще больше еды и еще больше энергии, которую вы сожгли вместе с калориями на тренировке. Именно поэтому лучше выпить водички и подождать, пока голод устаканиться. 

Напомним, 

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