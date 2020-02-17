Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?
Кофе насыщает нас энергией, помогает быстрее сжигать жир и является средством профилактики болезни Альцгеймера. Парадоксально, но отказ от кофе дает нам не меньше преимуществ, чем его регулярное употребление.
Вы перестанете быть таким беспокойным
Доказано, что кофе провоцирует тревожность и беспокойство, а некоторые люди из-за этого даже страдают от приступов паники.
Вы будете лучше спать
Кофе за 3 часа до сна может спровоцировать бессонницу, иногда подобный эффект наблюдается даже после чашечки, выпитой в полдень.
Ваша зубная эмаль улучшится
Кофе отдаляет от нас мечту стать обладателем белоснежной улыбки, окрашивая зубы и оставляя налет.
Стабилизируется уровень гормонов в организме
Давление нормализуется
Кофеин повышает артериальное давление, из-за этого напиток и противопоказан гипертоникам.
Если вы пьете от 3 до 5 чашек кофе в день, существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним,