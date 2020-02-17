Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?

17 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?
Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?
pixabay.com

Кофе насыщает нас энергией, помогает быстрее сжигать жир и является средством профилактики болезни Альцгеймера. Парадоксально, но отказ от кофе дает нам не меньше преимуществ, чем его регулярное употребление.

Читайте такжеРецепт кофейного десерта с орехами на праздники (рецепт)
Что произойдет с организмом через несколько недель после полного отказа от кофеина?

Вы перестанете быть таким беспокойным

Доказано, что кофе провоцирует тревожность и беспокойство, а некоторые люди из-за этого даже страдают от приступов паники.

Вы будете лучше спать 

Кофе за 3 часа до сна может спровоцировать бессонницу, иногда подобный эффект наблюдается даже после чашечки, выпитой в полдень. 

Ваша зубная эмаль улучшится

Кофе отдаляет от нас мечту стать обладателем белоснежной улыбки, окрашивая зубы и оставляя налет. 

Стабилизируется уровень гормонов в организме

Читайте такжеВ каких случаях кофе провоцирует мигрень?
Кофе повышает гормон стресса в организме, отчасти из-за этого мы и чувствуем резкий прилив сил и приступ бодрости после кофе. Если употреблять кофе постоянно, то может возникнуть дисбаланс уровня эстрогена. 

Давление нормализуется

Кофеин повышает артериальное давление, из-за этого напиток и противопоказан гипертоникам.

Если вы пьете от 3 до 5 чашек кофе в день, существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье кофе

Материалы по теме

ТОП-5 необычных способов меньше есть
ЗОЖ

ТОП-5 необычных способов меньше есть
ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина
ЗОЖ

ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина
Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете
Путешествия

Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете
Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию
ЗОЖ

Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK