Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?

Что произойдет с организмом после отказа от кофеина?

Кофе насыщает нас энергией, помогает быстрее сжигать жир и является средством профилактики болезни Альцгеймера. Парадоксально, но отказ от кофе дает нам не меньше преимуществ, чем его регулярное употребление.

Вы перестанете быть таким беспокойным

Что произойдет с организмом через несколько недель после полного отказа от кофеина

Доказано, что кофе провоцирует тревожность и беспокойство, а некоторые люди из-за этого даже страдают от приступов паники.

Вы будете лучше спать

Кофе за 3 часа до сна может спровоцировать бессонницу, иногда подобный эффект наблюдается даже после чашечки, выпитой в полдень.

Ваша зубная эмаль улучшится

Кофе отдаляет от нас мечту стать обладателем белоснежной улыбки, окрашивая зубы и оставляя налет.

Стабилизируется уровень гормонов в организме

Давление нормализуется

Кофе повышает гормон стресса в организме, отчасти из-за этого мы и чувствуем резкий прилив сил и приступ бодрости после кофе. Если употреблять кофе постоянно, то может возникнуть дисбаланс уровня эстрогена.

Кофеин повышает артериальное давление, из-за этого напиток и противопоказан гипертоникам.

Если вы пьете от 3 до 5 чашек кофе в день, существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним,