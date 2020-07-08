Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
Неприятный запах в холодильнике - весьма распространенное явление, связанное обычно с испортившимися продуктами.
Лимон
Для того, чтобы убрать вонь их холодильника, обязательно возьмите на вооружение лимон. Фрукт нужно разрезать на две половинки и оставить внутри холодильника. Благодаря ему запах уйдет. Важно: фрукт должен храниться в камере до четырех дней.
Лук
Активированный уголь
Удивлены? Не стоит. Это средство является одним из наиболее эффективных по устранению неприятного запаха в холодильнике. Возьмите 10 таблеток активированного угля и разотрите в порошок. Затем поставьте его в блюдечке на сутки в холодильник.
Сахар и соль
Тандем соли и сахара отлично влияет на ситуацию с запахом в холодильнике. Эти два продукта являются хорошими впитывателями запахов. Чтобы избавиться от неприятных запахов, вам следует насыпать горку соли и сахара в пропорции 1:1 на тарелку и поставить их на полочку холодильника.
Напомним,