Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака

8 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
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Неприятный запах в холодильнике - весьма распространенное явление, связанное обычно с испортившимися продуктами.

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Убрать этот запах хоть и не просто, но и не невозможно. Главное - желание и решительность бороться со зловониями. А также подручные средства, которые найдутся у каждой хозяйки

Лимон

Для того, чтобы убрать вонь их холодильника, обязательно возьмите на вооружение лимон. Фрукт нужно разрезать на две половинки и оставить внутри холодильника. Благодаря ему запах уйдет. Важно: фрукт должен храниться в камере до четырех дней. 

Лук

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Поместите в холодильник половинку очищенной луковицы. Ваш ввоз должен лежать там постоянно, чтобы полностью впитать в себя запахи. Вместе с тем, обратите внимание, чтобы возле луковицы не лежали другие продукты, поскольку те попросту будут пахнуть овощем. 

Активированный уголь

Удивлены? Не стоит. Это средство является одним из наиболее эффективных по устранению неприятного запаха в холодильнике. Возьмите 10 таблеток активированного угля и разотрите в порошок. Затем поставьте его в блюдечке на сутки в холодильник.

Сахар и соль

Тандем соли и сахара отлично влияет на ситуацию с запахом в холодильнике. Эти два продукта являются хорошими впитывателями запахов. Чтобы избавиться от неприятных запахов, вам следует насыпать горку соли и сахара в пропорции 1:1 на тарелку и поставить их на полочку холодильника.

Напомним, 

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