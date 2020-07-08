Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака

Неприятный запах в холодильнике - весьма распространенное явление, связанное обычно с испортившимися продуктами.

Лимон

Убрать этот запах хоть и не просто, но и не невозможно. Главное - желание и решительность бороться со зловониями. А также подручные средства, которые найдутся у каждой хозяйки

Для того, чтобы убрать вонь их холодильника, обязательно возьмите на вооружение лимон. Фрукт нужно разрезать на две половинки и оставить внутри холодильника. Благодаря ему запах уйдет. Важно: фрукт должен храниться в камере до четырех дней.

Лук

Активированный уголь

Поместите в холодильник половинку очищенной луковицы. Ваш ввоз должен лежать там постоянно, чтобы полностью впитать в себя запахи. Вместе с тем, обратите внимание, чтобы возле луковицы не лежали другие продукты, поскольку те попросту будут пахнуть овощем.

Удивлены? Не стоит. Это средство является одним из наиболее эффективных по устранению неприятного запаха в холодильнике. Возьмите 10 таблеток активированного угля и разотрите в порошок. Затем поставьте его в блюдечке на сутки в холодильник.

Сахар и соль

Тандем соли и сахара отлично влияет на ситуацию с запахом в холодильнике. Эти два продукта являются хорошими впитывателями запахов. Чтобы избавиться от неприятных запахов, вам следует насыпать горку соли и сахара в пропорции 1:1 на тарелку и поставить их на полочку холодильника.

Напомним,