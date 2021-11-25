Зима – прекрасное время года и прохладная погода вовсе не повод отказываться от прогулок и веселья на улице.

Правильно выбранная зимняя обувь – залог того, что вы всегда будете в тепле и не пропустите всю красоту снежного времени из-за простуды. О том, как правильно выбрать зимнюю обувь в маркет-молле Дарынок читайте в нашем материале.

Вопрос выбора качественной обуви для холодного времени года не кажется особенно сложным: пришел, примерил и купил. Но если копнуть глубже, то обычной примерки недостаточно для покупки пары зимних ботинок.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

Есть несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке теплой обуви:

1) Материал верха должен быть плотным и водонепроницаемым, но в то же время обеспечивать качественную вентиляцию;

Для зимней обуви производители чаще всего выбирают несколько вариантов материалов: натуральная кожа, синтетическая кожа, замша или нейлон. Лучшим вариантом для ежедневного использования является кожаная обувь. Этот материал прочный, обеспечивает надежную защиту от влаги и холода, требует особого ухода и стоит, как правило, дорого. Качественная искусственная кожа – отличная альтернатива предыдущему варианту. Она обладает худшей вентиляцией, но при этом стоит на порядок дешевле. Обувь из замши – это стильно и красиво, но совершенно непрактично во влажную погоду. Поэтому покупать такую обувь на каждый день не стоит, а вот для прогулок в сухую морозную погоду она отлично подойдет. Верх обуви из нейлона – идеальное решение для активных горожан. Этот материал обеспечивает отличные водоотталкивающие свойства, легок в уходе и чистке.

2) Обратите внимание на качество фурнитуры (шнурки, липучки, кнопки, застежки) – она должна быть надежно закреплена, а также застегиваться и расстегиваться без лишних усилий;

3) Носок и пятки должны быть усилены, поскольку это наиболее проблемные места любой обуви;

4) Подошва должна быть прочная и толстая, но в то же время гибкая. Она производится из нескольких материалов:

резина – прочный и долговечный материал, устойчивый к скольжению и низким температурам, обеспечивает качественную гидроизоляцию;

полиуретан - надежный материал, но при этом имеет не такое хорошее сцепление со скользкой поверхностью как резина, хорошо переносит низкие и высокие температуры;

поливинилхлорид – при своей прочности и надежности не обеспечивает достаточной стойкости при гололеде, а также плохо переносит холод.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

5) Протекторы должны быть рельефными, так как от их глубины зависит качество сцепления со скользкой поверхностью;

6) Натуральный мех обеспечит тепло и хорошую гигроскопичность – способность материала поглощать водяные пары из воздуха в результате абсорбации;

7) Швы должны быть надежными и ровными – это говорит о качестве обуви;

8) Стелька не должна быть приклеена и должна легко выниматься, так будет удобнее просушить и проветрить ботинки;

9) Внутри не должно быть впадин, выступов и выпирающих швов.

Не забывайте, приобрести качественную обувь мало – нужно всегда помнить о соответствующем уходе, чтобы она прослужила как можно дольше. Особенно это касается моделей из натуральных материалов, таких как кожа и замша. Вся обувная косметика делится в зависимости от функции, которую она выполняет и от материала, для которого она предназначена.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

Косметика для кожаной обуви – это, прежде всего, кремы, отлично питающие кожу и сохраняющие ее внешний вид. Альтернативой крема может стать бесцветный воск, который также питает кожу и защищает ее от воздействия агрессивной и влажной среды, а также предотвращает появление солевых следов. Чтобы сохранить первозданный вид лакового покрытия, необходимо использовать особый бесцветный крем для лака и регулярно наносить его на поверхность. Замша очень требовательна к качеству ухода и требует использования специализированной пропитки для обуви, что предотвращает намокание и загрязнение. Для обновления внешнего вида замшевой обуви лучше всего использовать спрей-краску нужного цвета. Краска не только восстановит цвет замши, но и оградит ее от неблагоприятных погодных условий. Также рекомендуем обратить внимание на пену для чистки обуви, экспресс-очистители для кожи, а также растворы-расширители, которые просто необходимы, если обувь вам немного давит.

Качественную зимнюю обувь и косметику к нему можно приобрести в магазинах маркет-молла Дарынок.

Напоминаем, что с 1 ноября вход в магазины Дарынка непродовольственного направления и пребывания в зоне фудкорта возможны только при наличии отрицательного ПЦР теста/экспресс-теста на определение антигена, действующего в течение 72 часов; документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины (печатный или в приложении «Дія»); международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата о вакцинации (печатный или в приложении «Дія»); справка о выздоровлении (печатное или в приложении «Дія»).

Вход в аптеки, банки, точки выдачи заказов, обменные пункты и продовольственные магазины свободен для всех.

Подробно с режимом работы и ассортиментом товаров маркет-молла можно ознакомиться на страницах наших социальных сетей.

Ждем вас в маркет-молле Дарынок, который находится по адресу: г. Киев, ул. Магнитогорская, 1а.

Як обрати зимове взуття для міста: поради від Даринку

Зима - прекрасна пора року і прохолодна погода зовсім не привід відмовлятись від погулянок та веселощів на вулиці. Правильно обране зимове взуття - запорука того, що ви завжди будете в теплі і не пропустите всю красу сніжної пори через застуду. Про те, як правильно обрати зимове взуття у маркет-моллі Даринок читайте у нашому матеріалі.

Питання вибору якісного взуття для холодної пори року не здається особливо складним: прийшов, приміряв і купив. Але якщо копнути глибше, то звичайної примірки недостатньо для покупки пари зимових черевик. Є кілька основних моментів, на які слід звернути увагу при покупці теплого взуття:



1) Матеріал верху повинен бути щільним і водонепроникним, але в той же час забезпечувати якісну вентиляцію;

Для зимового взуття виробники найчастіше вибирають кілька варіантів матеріалів: натуральна шкіра, синтетична шкіра, замша, або нейлон. Кращим варіантом для щоденного використання є шкіряне взуття. Цей матеріал міцний, забезпечує надійний захист від вологи та холоду, вимагає особливого догляду і коштує, як правило, недешево. Якісна штучна шкіра - відмінна альтернатива попередньому варіанту. Вона володіє гіршою вентиляцією, але при цьому коштує на порядок дешевше. Взуття із замші - це стильно та красиво, але абсолютно непрактично у вологу погоду. Тому купувати таке взуття на кожен день не варто, а ось для прогулянок в суху морозну погоду вона чудово підійде. Верх взуття з нейлону - ідеальне рішення для активних містян. Цей матеріал забезпечує відмінні водовідштовхувальні властивості, легкий у догляді і чищенні.

2) Зверніть увагу на якість фурнітури (шнурки, липучки, кнопки, застібки) - вона повинна бути надійно закріплена, а також застібатися і розстібатися без зайвих зусиль;

3) Носок і п'ята повинні бути посилені, оскільки це найбільш проблемні місця будь-якого взуття;

4) Підошва повинна бути міцна і товста, але в той же час гнучка. Вона виготовляється з декількох матеріалів:

гума - міцний і довговічний матеріал, стійкий до ковзання і низьких температур, забезпечує якісну гідроізоляцію;

поліуретан - надійний матеріал, але при цьому має не таке хороше зчеплення зі слизькою поверхнею як гума, добре переносить низькі і високі температури;

полівінілхлорид - при своїй міцності і надійності не забезпечує достатньої стійкості при ожеледі, а також погано переносить холод.

5) Протектори повинні бути рельєфними, так як від їх глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею;

6) Натуральне хутро забезпечить тепло і добру гігроскопічність - здатність матеріалу поглинати водяні пари з повітря в результаті абсорбації;

7) Шви повинні бути надійними і рівними - це говорить про якість взуття;

8) Устілка не повинна бути приклеєна і повинна легко вийматися, так буде зручніше просушити і провітрити черевики;

9) Всередині не повинно бути западин, виступів і випираючих швів.

Не забувайте, придбати якісне взуття мало - потрібно завжди пам’ятати про відповідний догляд аби воно прослужило якомога довше. Особливо це стосується моделей з натуральних матеріалів, таких як шкіра і замша. Вся взуттєва косметика ділитися залежно від функції, яку вона виконує і від матеріалу для якого вона призначена.

Косметика для шкіряного взуття – це, перш за все, креми, які відмінно живлять шкіру і зберігають її зовнішній вигляд. Альтернативою крему може стати безбарвний віск, який так само живить шкіру і захищає її від впливу агресивного і вологого середовища, а також запобігає появі сольових слідів. Щоб зберегти первозданний вигляд лакового покриття необхідно використовувати особливий безбарвний крем для лаку і регулярно наносити його на поверхню. Замша дуже вибаглива до якості догляду та вимагає використання спеціалізованого просочення для взуття, що запобігає намоканню і забрудненню. Для оновлення зовнішнього вигляду замшевого взуття найкраще застосовувати спрей-фарбу необхідного кольору. Фарба не тільки відновить колір замші, але і захистить її від несприятливих погодних умов. Також радимо звернути увагу на піну для чищення взуття, експрес-очищувачі для шкіри, а також розчини-росширювачі, які просто необхідні, якщо взуття вам трохи тисне.

Якісне зимове взуття та косметику до нього можна придбати у магазинах маркет-моллу Даринок: Rieker_ukraine, JRL United Brands, Personage, Operation Respect Ukraine, Tutovzuto.

Нагадуємо, що з 1 листопада вхід до магазинів Даринку непродовольчого напрямку та перебування у зоні фудкорту можливі лише за наявності негативного ПЛР тесту/ експрес-тесту на визначення антигена, що діє протягом 72 годин; документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини (друкований або в додатку «Дія»);міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката про вакцинацію (друкований або в додатку «Дія»); довідка про одужання (друкований або в додатку «Дія»).

Вхід до аптек, банків, точок видачі замовлень, обмінних пунктів та продовольчих магазинів вільний для всіх.

Детально з режимом роботи та асортиментом зимового взуття маркет-моллу Даринок можна ознайомитися на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а.

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