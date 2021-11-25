Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка

PR 25 ноября 2021 09:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка
Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка
pixabay.com

Зима – прекрасное время года и прохладная погода вовсе не повод отказываться от прогулок и веселья на улице.

Читайте такжеЗимова країна: ВДНГ превратится в сказочный город
Правильно выбранная зимняя обувь – залог того, что вы всегда будете в тепле и не пропустите всю красоту снежного времени из-за простуды. О том, как правильно выбрать зимнюю обувь в маркет-молле Дарынок читайте в нашем материале.

Вопрос выбора качественной обуви для холодного времени года не кажется особенно сложным: пришел, примерил и купил. Но если копнуть глубже, то обычной примерки недостаточно для покупки пары зимних ботинок.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

Есть несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке теплой обуви:

1) Материал верха должен быть плотным и водонепроницаемым, но в то же время обеспечивать качественную вентиляцию;

Для зимней обуви производители чаще всего выбирают несколько вариантов материалов: натуральная кожа, синтетическая кожа, замша или нейлон. Лучшим вариантом для ежедневного использования является кожаная обувь. Этот материал прочный, обеспечивает надежную защиту от влаги и холода, требует особого ухода и стоит, как правило, дорого. Качественная искусственная кожа – отличная альтернатива предыдущему варианту. Она обладает худшей вентиляцией, но при этом стоит на порядок дешевле. Обувь из замши – это стильно и красиво, но совершенно непрактично во влажную погоду. Поэтому покупать такую обувь на каждый день не стоит, а вот для прогулок в сухую морозную погоду она отлично подойдет. Верх обуви из нейлона – идеальное решение для активных горожан. Этот материал обеспечивает отличные водоотталкивающие свойства, легок в уходе и чистке.

2) Обратите внимание на качество фурнитуры (шнурки, липучки, кнопки, застежки) – она должна быть надежно закреплена, а также застегиваться и расстегиваться без лишних усилий;

3) Носок и пятки должны быть усилены, поскольку это наиболее проблемные места любой обуви;

4) Подошва должна быть прочная и толстая, но в то же время гибкая. Она производится из нескольких материалов:

  • резина – прочный и долговечный материал, устойчивый к скольжению и низким температурам, обеспечивает качественную гидроизоляцию;
  • полиуретан - надежный материал, но при этом имеет не такое хорошее сцепление со скользкой поверхностью как резина, хорошо переносит низкие и высокие температуры;
  • поливинилхлорид – при своей прочности и надежности не обеспечивает достаточной стойкости при гололеде, а также плохо переносит холод.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

5) Протекторы должны быть рельефными, так как от их глубины зависит качество сцепления со скользкой поверхностью;

6) Натуральный мех обеспечит тепло и хорошую гигроскопичность – способность материала поглощать водяные пары из воздуха в результате абсорбации;

7) Швы должны быть надежными и ровными – это говорит о качестве обуви;

8) Стелька не должна быть приклеена и должна легко выниматься, так будет удобнее просушить и проветрить ботинки;

9) Внутри не должно быть впадин, выступов и выпирающих швов.

Не забывайте, приобрести качественную обувь мало – нужно всегда помнить о соответствующем уходе, чтобы она прослужила как можно дольше. Особенно это касается моделей из натуральных материалов, таких как кожа и замша. Вся обувная косметика делится в зависимости от функции, которую она выполняет и от материала, для которого она предназначена.

Как выбрать зимнюю обувь для города: советы от Дарынка / пресс-служба

Косметика для кожаной обуви – это, прежде всего, кремы, отлично питающие кожу и сохраняющие ее внешний вид. Альтернативой крема может стать бесцветный воск, который также питает кожу и защищает ее от воздействия агрессивной и влажной среды, а также предотвращает появление солевых следов. Чтобы сохранить первозданный вид лакового покрытия, необходимо использовать особый бесцветный крем для лака и регулярно наносить его на поверхность. Замша очень требовательна к качеству ухода и требует использования специализированной пропитки для обуви, что предотвращает намокание и загрязнение. Для обновления внешнего вида замшевой обуви лучше всего использовать спрей-краску нужного цвета. Краска не только восстановит цвет замши, но и оградит ее от неблагоприятных погодных условий. Также рекомендуем обратить внимание на пену для чистки обуви, экспресс-очистители для кожи, а также растворы-расширители, которые просто необходимы, если обувь вам немного давит.

Качественную зимнюю обувь и косметику к нему можно приобрести в магазинах маркет-молла Дарынок.

Напоминаем, что с 1 ноября вход в магазины Дарынка непродовольственного направления и пребывания в зоне фудкорта возможны только при наличии отрицательного ПЦР теста/экспресс-теста на определение антигена, действующего в течение 72 часов; документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины (печатный или в приложении «Дія»); международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата о вакцинации (печатный или в приложении «Дія»); справка о выздоровлении (печатное или в приложении «Дія»).

Вход в аптеки, банки, точки выдачи заказов, обменные пункты и продовольственные магазины свободен для всех.

Подробно с режимом работы и ассортиментом товаров маркет-молла можно ознакомиться на страницах наших социальных сетей.

Ждем вас в маркет-молле Дарынок, который находится по адресу: г. Киев, ул. Магнитогорская, 1а.

Як обрати зимове взуття для міста: поради від Даринку

Зима - прекрасна пора року і прохолодна погода зовсім не привід відмовлятись від погулянок та веселощів на вулиці. Правильно обране зимове взуття - запорука того, що ви завжди будете в теплі і не пропустите всю красу сніжної пори через застуду. Про те, як правильно обрати зимове взуття у маркет-моллі Даринок читайте у нашому матеріалі.

Питання вибору якісного взуття для холодної пори року не здається особливо складним: прийшов, приміряв і купив. Але якщо копнути глибше, то звичайної примірки недостатньо для покупки пари зимових черевик. Є кілька основних моментів, на які слід звернути увагу при покупці теплого взуття:

1) Матеріал верху повинен бути щільним і водонепроникним, але в той же час забезпечувати якісну вентиляцію;

Для зимового взуття виробники найчастіше вибирають кілька варіантів матеріалів: натуральна шкіра, синтетична шкіра, замша, або нейлон. Кращим варіантом для щоденного використання є шкіряне взуття. Цей матеріал міцний, забезпечує надійний захист від вологи та холоду, вимагає особливого догляду і коштує, як правило, недешево. Якісна штучна шкіра - відмінна альтернатива попередньому варіанту. Вона володіє гіршою вентиляцією, але при цьому коштує на порядок дешевше. Взуття із замші - це стильно та красиво, але абсолютно непрактично у вологу погоду. Тому купувати таке взуття на кожен день не варто, а ось для прогулянок в суху морозну погоду вона чудово підійде. Верх взуття з нейлону - ідеальне рішення для активних містян. Цей матеріал забезпечує відмінні водовідштовхувальні властивості, легкий у догляді і чищенні.

2) Зверніть увагу на якість фурнітури (шнурки, липучки, кнопки, застібки) - вона повинна бути надійно закріплена, а також застібатися і розстібатися без зайвих зусиль;

3) Носок і п'ята повинні бути посилені, оскільки це найбільш проблемні місця будь-якого взуття;

4) Підошва повинна бути міцна і товста, але в той же час гнучка. Вона виготовляється з декількох матеріалів:

  • гума - міцний і довговічний матеріал, стійкий до ковзання і низьких температур, забезпечує якісну гідроізоляцію;
  • поліуретан - надійний матеріал, але при цьому має не таке хороше зчеплення зі слизькою поверхнею як гума, добре переносить низькі і високі температури;
  • полівінілхлорид - при своїй міцності і надійності не забезпечує достатньої стійкості при ожеледі, а також погано переносить холод.

5) Протектори повинні бути рельєфними, так як від їх глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею;

6) Натуральне хутро забезпечить тепло і добру гігроскопічність - здатність матеріалу поглинати водяні пари з повітря в результаті абсорбації;

7) Шви повинні бути надійними і рівними - це говорить про якість взуття;

8) Устілка не повинна бути приклеєна і повинна легко вийматися, так буде зручніше просушити і провітрити черевики;

9) Всередині не повинно бути западин, виступів і випираючих швів.

Не забувайте, придбати якісне взуття мало - потрібно завжди пам’ятати про відповідний догляд аби воно прослужило якомога довше. Особливо це стосується моделей з натуральних матеріалів, таких як шкіра і замша. Вся взуттєва косметика ділитися залежно від функції, яку вона виконує і від матеріалу для якого вона призначена.

Косметика для шкіряного взуття – це, перш за все, креми, які відмінно живлять шкіру і зберігають її зовнішній вигляд. Альтернативою крему може стати безбарвний віск, який так само живить шкіру і захищає її від впливу агресивного і вологого середовища, а також запобігає появі сольових слідів. Щоб зберегти первозданний вигляд лакового покриття необхідно використовувати особливий безбарвний крем для лаку і регулярно наносити його на поверхню. Замша дуже вибаглива до якості догляду та вимагає використання спеціалізованого просочення для взуття, що запобігає намоканню і забрудненню. Для оновлення зовнішнього вигляду замшевого взуття найкраще застосовувати спрей-фарбу необхідного кольору. Фарба не тільки відновить колір замші, але і захистить її від несприятливих погодних умов. Також радимо звернути увагу на піну для чищення взуття, експрес-очищувачі для шкіри, а також розчини-росширювачі, які просто необхідні, якщо взуття вам трохи тисне.

Якісне зимове взуття та косметику до нього можна придбати у магазинах маркет-моллу Даринок: Rieker_ukraine, JRL United Brands, Personage, Operation Respect Ukraine, Tutovzuto.

Нагадуємо, що з 1 листопада вхід до магазинів Даринку непродовольчого напрямку та перебування у зоні фудкорту можливі лише за наявності негативного ПЛР тесту/ експрес-тесту на визначення антигена, що діє протягом 72 годин; документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини (друкований або в додатку «Дія»);міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката про вакцинацію (друкований або в додатку «Дія»); довідка про одужання (друкований або в додатку «Дія»).

Вхід до аптек, банків, точок видачі замовлень, обмінних пунктів та продовольчих магазинів вільний для всіх.

Детально з режимом роботи та асортиментом зимового взуття маркет-моллу Даринок можна ознайомитися на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

обувь Дарынок Полезные советы зимняя обувь

Материалы по теме

Как приготовить сочное и вкусное мясо: ТОП-3 лайфхака от Эктора Хименес-Браво
Еда и рецепты

Как приготовить сочное и вкусное мясо: ТОП-3 лайфхака от Эктора Хименес-Браво
Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус
ЗОЖ

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус
Доктор Комаровский объяснил, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении
ЗОЖ

Доктор Комаровский объяснил, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении
Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет
ЗОЖ

Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK