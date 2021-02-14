Кристина Соловий поделилась лайфхаками, как подбирает обувь к своему 33,5 размеру ноги
Певица Кристина Соловий ошеломила размером ноги.
Детские отделы исполнительница не посещает, однако находит другие выходы из ситуаций. К примеру, артистка носит более закрытую обувь, которая держит ножку, а также иногда шьет обувь на заказ.
Я ношу всегда слишком большую обувь на 2-3 размера. Особенно, если я одеваю какие-то такие милые платьица. Это очень компенсирует по стилю. Я её не потеряю, это, как правило, какие-то ботинки, или боты, или сабо,‒ откровенничает Кристина.
Есть любимые… Это Кристиан Лубутен. У меня две-три пары. Они 35 размера, но маломерят очень сильно.
Напомним,