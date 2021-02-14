Кристина Соловий поделилась лайфхаками, как подбирает обувь к своему 33,5 размеру ноги

14 февраля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Кристина Соловий поделилась лайфхаками, как подбирает обувь к своему 33,5 размеру ноги
Певица Кристина Соловий
социальная сеть Instagram

Певица Кристина Соловий ошеломила размером ноги.

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28-летняя знаменитость в интервью Кате Осадчей рассказала интересный факт о себе. Оказывается, у девушки 33,5 размер ноги, из-за чего ей непросто найти подходящую обувь в магазинах.

Детские отделы исполнительница не посещает, однако находит другие выходы из ситуаций. К примеру, артистка носит более закрытую обувь, которая держит ножку, а также иногда шьет обувь на заказ.

Я ношу всегда слишком большую обувь на 2-3 размера. Особенно, если я одеваю какие-то такие милые платьица. Это очень компенсирует по стилю. Я её не потеряю, это, как правило, какие-то ботинки, или боты, или сабо,
‒ откровенничает Кристина.

Певица Кристина Соловий / социальная сеть Instagram

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Истории с подкладыванием носков или других вещей не про нее. Лишь зимой девушка может надеть плотные чулки или колготки, чтобы в обуви было комфортнее. Туфли на каблуках в гардеробе девушки ‒ большая редкость.

Есть любимые… Это Кристиан Лубутен. У меня две-три пары. Они 35 размера, но маломерят очень сильно.

Напомним,

 

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