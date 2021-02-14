Оля Полякова и Тина Кароль после скандала появились на одном светском мероприятии: как это было

В одном из крупнейших залов Киева состоялся допремьерный показ циркового шоу "Інші". Звездными гостями стали Ирина Билык, Алан Бадоев, Тина Кароль, Оля Полякова, Катя Осадчая и другие.

Примечательно, что это первый совместный выход в свет суперблондинки Оли Поляковой и народной артистки Украины Тины Кароль после разгоревшегося скандала.

Для мероприятия знаменитости подобрали очень эффектные луки: Тина соединила яркий салатовый топ на одно плече с лакированной юбкой миди, а Оля предстала в кожаных шортах и удлиненном пиджаке. Обе звезды подчеркнули выразительные глаза стрелками.

Снимки с ивента тут же разлетелись в Сети, однако совместного кадра между артистками мы так и не увидели. Исполнительницы не позировали вместе фотографам, а также в разное время давали интервью Кате Осадчей в вестибюле дворца «Украина».

Удалось ли артисткам поговорить и расставить все точки над «і», пока неизвестно.

Напомним,

Оля Полякова с дочерью Алисой и Натальей Могилевской / социальная сеть Instagram