Оля Полякова и Тина Кароль после скандала появились на одном светском мероприятии: как это было
В одном из крупнейших залов Киева состоялся допремьерный показ циркового шоу "Інші". Звездными гостями стали Ирина Билык, Алан Бадоев, Тина Кароль, Оля Полякова, Катя Осадчая и другие.
Для мероприятия знаменитости подобрали очень эффектные луки: Тина соединила яркий салатовый топ на одно плече с лакированной юбкой миди, а Оля предстала в кожаных шортах и удлиненном пиджаке. Обе звезды подчеркнули выразительные глаза стрелками.
Снимки с ивента тут же разлетелись в Сети, однако совместного кадра между артистками мы так и не увидели. Исполнительницы не позировали вместе фотографам, а также в разное время давали интервью Кате Осадчей в вестибюле дворца «Украина».
Напомним,
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