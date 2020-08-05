Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запахи из интимных мест - весьма распространенная проблема, которая может возникать под воздействием тех либо иных факторов.

Кислый запах

Прежде всего нужно помнить, что не является нормой ни в коем случае. А вот о чем может говорить запах - читайте далее.

Вообще кислый запах считается нормой. Но вот если при этом вы ощущаете другие неприятные симптомы: зуд, жжения - обращайтесь к врачу. Это точно не признак крепкого здоровья.

Рыбный запах

Запах металла

Обычно запах металла является нормой, если он появляется во время менструации. Тогда можно считать их абсолютной нормой. Также важно отследить, чтобы он пропал после окончания месячных. Если запах появился в середине цикла, то существует вероятность наличия патологии шейки матки.

Запах дрожжей

Рыбный запах указывает на наличие в организме бактериального вагиноза. Кроме запаха, такое заболевание сопровождается зудом и жжением половых органов. Также помните, что это может быть и такое половое заболевание, как гарднереллез.

Дрожжевой запах - очевидный и яркий признак наличия молочницы. Нужно незамедлительно обратиться к врачу за лечением.

Напомним,