Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

5 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
Pinterest

Запахи из интимных мест - весьма распространенная проблема, которая может возникать под воздействием тех либо иных факторов.

Читайте такжеКакие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
Прежде всего нужно помнить, что не является нормой ни в коем случае. А вот о чем может говорить запах - читайте далее. 

Кислый запах

Вообще кислый запах считается нормой. Но вот если при этом вы ощущаете другие неприятные симптомы: зуд, жжения - обращайтесь к врачу. Это точно не признак крепкого здоровья. 

Рыбный запах 

Читайте такжеО личном: как убрать неприятный запах в доме?
Рыбный запах указывает на наличие в организме бактериального вагиноза. Кроме запаха, такое заболевание сопровождается зудом и жжением половых органов. Также помните, что это может быть и такое половое заболевание, как гарднереллез.

Запах металла 

Обычно запах металла является нормой, если он появляется во время менструации. Тогда можно считать их абсолютной нормой. Также важно отследить, чтобы он пропал после окончания месячных. Если запах появился в середине цикла, то существует вероятность наличия патологии шейки матки. 

Запах дрожжей

Дрожжевой запах - очевидный и яркий признак наличия молочницы. Нужно незамедлительно обратиться к врачу за лечением. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы питание

Материалы по теме

Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
Lifestyle

Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины
Психология

Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины
Звезда «Супермодели по-украински» шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом
Новости

Звезда «Супермодели по-украински» шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK