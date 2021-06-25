Смотрим на ногти, чтобы узнать о дефиците В12
В12 важен для организма, чтобы своевременно распознать его недостаток, обратите внимание на состояние своих ногтей.
Некоторые из наиболее заметных визуальных подсказок, указывающих на опасно низкий уровень В12 в организме, могут появиться на ногтях, констатируют специалисты.
- пигментация, которая со временем становится более выраженной,
- синеватые оттенки на ногтевой пластине,
- появление темных или затемненных полос,
- ухудшение состояние ногтя.
Кроме того, дополнительный источник витамина В12 понадобится людям, страдающим от глоссита (болезненность и изменение цвета языка), язв во рту, проблемах со зрением, приступов раздражительности и депрессии.
Напомним,