Смотрим на ногти, чтобы узнать о дефиците В12

25 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Смотрим на ногти, чтобы узнать о дефиците В12
Смотрим на ногти, чтобы узнать о дефиците В12
pixabay.com

В12 важен для организма, чтобы своевременно распознать его недостаток, обратите внимание на состояние своих ногтей.

Некоторые из наиболее заметных визуальных подсказок, указывающих на опасно низкий уровень В12 в организме, могут появиться на ногтях, констатируют специалисты.

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Согласно данным, опубликованным в British Medical Journal (BMJ), о проблеме сигнализируют:

  • пигментация, которая со временем становится более выраженной, 
  • синеватые оттенки на ногтевой пластине,
  • появление темных или затемненных полос, 
  • ухудшение состояние ногтя.

Кроме того, дополнительный источник витамина В12 понадобится людям, страдающим от глоссита (болезненность и изменение цвета языка), язв во рту, проблемах со зрением, приступов раздражительности и депрессии.

Напомним,

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