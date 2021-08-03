Медики: вода с лимоном тоже может навредить

Медики: вода с лимоном тоже может навредить

Вода с лимоном считается одним из самых благоприятных вариантов напитка.

Но не всем полезно пить такой коктейль домашнего приготовления, отмечают медики.

Если вода теплая и с ложкой лимонного сока, то после такого напитка желудок начнет усиленно вырабатывать соляную кислоту, что улучшит пищеварение.

Для максимального эффекта воду с лимоном желательно пить за 20-30 минут до приема пищи.

Если у человека пониженная кислотность желудочного сока, то вода с лимоном может стать полноценным и вкусным лекарством.

Однако питье холодной или даже ледяной воды специалисты считают вредным.

Нежелательно пить воду с лимоном, если у вас гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь или индивидуальная непереносимость лимонной кислоты.

Напомним,