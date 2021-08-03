Медики: вода с лимоном тоже может навредить
Вода с лимоном считается одним из самых благоприятных вариантов напитка.
Но не всем полезно пить такой коктейль домашнего приготовления, отмечают медики.
Если вода теплая и с ложкой лимонного сока, то после такого напитка желудок начнет усиленно вырабатывать соляную кислоту, что улучшит пищеварение.
Для максимального эффекта воду с лимоном желательно пить за 20-30 минут до приема пищи.
Однако питье холодной или даже ледяной воды специалисты считают вредным.
Нежелательно пить воду с лимоном, если у вас гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь или индивидуальная непереносимость лимонной кислоты.
Напомним,