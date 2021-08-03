Медики: вода с лимоном тоже может навредить

3 августа 2021 10:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Медики: вода с лимоном тоже может навредить
Медики: вода с лимоном тоже может навредить
pixabay.com

Вода с лимоном считается одним из самых благоприятных вариантов напитка.

Но не всем полезно пить такой коктейль домашнего приготовления, отмечают медики.  

Если вода теплая и с ложкой лимонного сока, то после такого напитка желудок начнет усиленно вырабатывать соляную кислоту, что улучшит пищеварение.

Для максимального эффекта воду с лимоном желательно пить за 20-30 минут до приема пищи.

Читайте такжеКак привычка пить чай помогает нашему мозгу
Если у человека пониженная кислотность желудочного сока, то вода с лимоном может стать полноценным и вкусным лекарством.

Однако питье холодной или даже ледяной воды специалисты считают вредным.

Нежелательно пить воду с лимоном, если у вас гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь или индивидуальная непереносимость лимонной кислоты.

Напомним,

Облако тегов

здоровье советы советы врача питание

Материалы по теме

Магнитные бури 3 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 3 августа 2021 в Украине
Иду на грозу! Как погодные аномалии влияют на нас
ЗОЖ

Иду на грозу! Как погодные аномалии влияют на нас
Как избавиться от отеков и синяков под глазами: советы косметолога
ЗОЖ

Как избавиться от отеков и синяков под глазами: советы косметолога
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
ЗОЖ

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK