Чем купание в цветущей воде чревато для здоровья
Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые сегодня в водоемах Украины массово размножаются и вызывают «цветение» воды, могут быть опасными для здоровья человека из-за своей токсичности.
Чем же опасно купание в зеленой воде?
1. Во-первых, от соприкосновения с такой водой страдает кожа.
Вы может ощутить раздражение, зуд, покраснение и даже аллергическую реакцию, которая проявится на коже высыпаниями.
2. Слизистые оболочки глаз и носа могут отреагировать самым негативным образом, от отека и до воспалительного процесса, например, конъюнктивита.
4. Наглотавшись такой воды, человек может слечь с отравлением. Проявляется оно прежде всего тошнотой и приступами рвоты.
Следует отказаться от купания в такой воде, советуют врачи.
Напомним,