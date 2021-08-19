Чем купание в цветущей воде чревато для здоровья

19 августа 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чем купание в цветущей воде чревато для здоровья
Почему вредно купаться в воде, которая цветет
pixabay.com

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые сегодня в водоемах Украины массово размножаются и вызывают «цветение» воды, могут быть опасными для здоровья человека из-за своей токсичности.

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По словам медиков, опасны они прежде всего для детей, пожилых людей и украинцев, имеющих серьезные хронические заболевания. 

Чем же опасно купание в зеленой воде?

1. Во-первых, от соприкосновения с такой водой страдает кожа.

Вы может ощутить раздражение, зуд, покраснение и даже аллергическую реакцию, которая проявится на коже высыпаниями. 

2. Слизистые оболочки глаз и носа могут отреагировать самым негативным образом, от отека и до воспалительного процесса, например, конъюнктивита.

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3. Если иммунитет слабый, то реакция может быть системной, включая повышение температуры тела, слабость, боль в суставах.

4. Наглотавшись такой воды, человек может слечь с отравлением. Проявляется оно прежде всего тошнотой и приступами рвоты. 

Следует отказаться от купания в такой воде, советуют врачи.

Напомним,

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