Чем купание в цветущей воде чревато для здоровья

Почему вредно купаться в воде, которая цветет

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые сегодня в водоемах Украины массово размножаются и вызывают «цветение» воды, могут быть опасными для здоровья человека из-за своей токсичности.

Чем же опасно купание в зеленой воде?

По словам медиков, опасны они прежде всего для детей , пожилых людей и украинцев, имеющих серьезные хронические заболевания.

1. Во-первых, от соприкосновения с такой водой страдает кожа.

Вы может ощутить раздражение, зуд, покраснение и даже аллергическую реакцию, которая проявится на коже высыпаниями.

2. Слизистые оболочки глаз и носа могут отреагировать самым негативным образом, от отека и до воспалительного процесса, например, конъюнктивита.

3. Если иммунитет слабый, то реакция может быть системной, включая повышение температуры тела, слабость, боль в суставах.

4. Наглотавшись такой воды, человек может слечь с отравлением. Проявляется оно прежде всего тошнотой и приступами рвоты.

Следует отказаться от купания в такой воде, советуют врачи.

Напомним,