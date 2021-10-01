ТОП-5 привычек, которые провоцируют бардак в доме

Если вам безумно сложно поддерживать порядок дома, возможно, пришло время обратить внимание на конкретные привычки.

Спонтанные покупки

Храните то, что не используете

Шоппинг — это весело. Однако все ваши покупки, особенно спонтанные и незапланированные, оседают в доме и заполняют собой свободное пространство.

Достигнуть порядка в квартире можно лишь в том случае, если вы организуете продуманную и вместительную систему хранения. Едва ли у вас настолько большой дом, чтобы позволить себе хранить ненужные вещи.

Держите нужные вещи в зоне досягаемости

И в итоге получается, что под рукой у вас множество предметов, которые еще и не сочетаются друг с другом.

Убираетесь раз в неделю

Игнорируете инструкции очищающих средств

Многие устраивают генеральную уборку на выходных, но с таким подходом порядок в доме держится лишь несколько дней. Лучше взять за правило каждый день совершать одно дело.

Чистящие средства могут идеально подходить для одних поверхностей и напрочь испортить другие из-за сильного воздействия веществ в составе.

Напомним,