ТОП-5 привычек, которые провоцируют бардак в доме

1 октября 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 привычек, которые провоцируют бардак в доме
ТОП-5 привычек, которые провоцируют бардак в доме
pixabay.com

Если вам безумно сложно поддерживать порядок дома, возможно, пришло время обратить внимание на конкретные привычки.

Спонтанные покупки

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Шоппинг — это весело. Однако все ваши покупки, особенно спонтанные и незапланированные, оседают в доме и заполняют собой свободное пространство. 

Храните то, что не используете 

Достигнуть порядка в квартире можно лишь в том случае, если вы организуете продуманную и вместительную систему хранения. Едва ли у вас настолько большой дом, чтобы позволить себе хранить ненужные вещи. 

Держите нужные вещи в зоне досягаемости 

И в итоге получается, что под рукой у вас множество предметов, которые еще и не сочетаются друг с другом. 

Убираетесь раз в неделю

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Многие устраивают генеральную уборку на выходных, но с таким подходом порядок в доме держится лишь несколько дней. Лучше взять за правило каждый день совершать одно дело.

Игнорируете инструкции очищающих средств

Чистящие средства могут идеально подходить для одних поверхностей и напрочь испортить другие из-за сильного воздействия веществ в составе.

Напомним, 

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