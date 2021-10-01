ТОП-5 привычек, которые провоцируют бардак в доме
Если вам безумно сложно поддерживать порядок дома, возможно, пришло время обратить внимание на конкретные привычки.
Спонтанные покупки
Храните то, что не используете
Достигнуть порядка в квартире можно лишь в том случае, если вы организуете продуманную и вместительную систему хранения. Едва ли у вас настолько большой дом, чтобы позволить себе хранить ненужные вещи.
Держите нужные вещи в зоне досягаемости
И в итоге получается, что под рукой у вас множество предметов, которые еще и не сочетаются друг с другом.
Убираетесь раз в неделю
Игнорируете инструкции очищающих средств
Чистящие средства могут идеально подходить для одних поверхностей и напрочь испортить другие из-за сильного воздействия веществ в составе.
Напомним,