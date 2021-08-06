4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия

4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия

Ученые американского колледжа кардиологии поделились своими выводами относительно вредных утренних привычек.

Утро — это важный период для всего организма.

Пропускаете завтрак

Поэтому относиться к утренним привычкам следует внимательно, а вредные — как можно скорее исключить из своей жизни!

Согласно данным, опубликованным журналом Американского колледжа кардиологии, у людей, регулярно пропускающих утренний прием пищи, вероятность смерти от последствий болезней сердца и сосудов выше на 87%.

Едите бекон

Многие люди не могут представить без бекона свой завтрак, однако ученые считают это привычку опасной.

Международный журнал эпидемиологии опубликовал исследовательские данные о том, что любители бекона рискуют заболеть раком кишечника.

Пьете кофе перед приемом пищи

Пьете соки

Ученые из университета Бата призывают пить кофе вместе с завтраком, а не до него. Таким образом вы сможете избежать резкого скачка сахара в крови, что чревато развитием диабета.

Соки и любые другие сладкие напитки с утра тоже вредят нашему организму. Со временем такая привычка может вызвать гипергликемию.

Напомним,