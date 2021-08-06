4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия
Ученые американского колледжа кардиологии поделились своими выводами относительно вредных утренних привычек.
Утро — это важный период для всего организма.
Пропускаете завтрак
Согласно данным, опубликованным журналом Американского колледжа кардиологии, у людей, регулярно пропускающих утренний прием пищи, вероятность смерти от последствий болезней сердца и сосудов выше на 87%.
Едите бекон
Многие люди не могут представить без бекона свой завтрак, однако ученые считают это привычку опасной.
Международный журнал эпидемиологии опубликовал исследовательские данные о том, что любители бекона рискуют заболеть раком кишечника.
Пьете кофе перед приемом пищи
Пьете соки
Соки и любые другие сладкие напитки с утра тоже вредят нашему организму. Со временем такая привычка может вызвать гипергликемию.
Напомним,