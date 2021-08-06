4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия

6 августа 2021 10:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия
4 утренние привычки, от которых вы должны отказаться ради долголетия
pixabay.com

Ученые американского колледжа кардиологии поделились своими выводами относительно вредных утренних привычек.

Утро — это важный период для всего организма

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Поэтому относиться к утренним привычкам следует внимательно, а вредные — как можно скорее исключить из своей жизни!

Пропускаете завтрак 

Согласно данным, опубликованным журналом Американского колледжа кардиологии, у людей, регулярно пропускающих утренний прием пищи, вероятность смерти от последствий болезней сердца и сосудов выше на 87%.

Едите бекон

Многие люди не могут представить без бекона свой завтрак, однако ученые считают это привычку опасной. 

Международный журнал эпидемиологии опубликовал исследовательские данные о том, что любители бекона рискуют заболеть раком кишечника. 

Пьете кофе перед приемом пищи

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Ученые из университета Бата призывают пить кофе вместе с завтраком, а не до него. Таким образом вы сможете избежать резкого скачка сахара в крови, что чревато развитием диабета.

Пьете соки

Соки и любые другие сладкие напитки с утра тоже вредят нашему организму. Со временем такая привычка может вызвать гипергликемию.

Напомним,

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