На каком белье полезнее всего спать: ученые выяснили

7 августа 2020 09:30 Алла Лысак
На каком белье полезнее всего спать: ученые выяснили
На каком белье полезнее всего спать: ученые выяснили
pixabay.com

На каком белье рекомендуют спать ученые?

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Сегодня в магазинах можно найти постельное белье из самых разных тканей, какая из них будет самой приятной для сна? 

Специалисты советуют использовать наволочки из шелка, особенно если у вас чувствительная кожа или экзема, пишет Daily Mail. 

Шелковое белье позволяет, например, волосам скользить по подушке, что снижает риск повреждения или запутывания. Используя шелковое белье, волосы не будут вписывать лишнюю влагу. 

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В сравнении с хлопковой или синтетической тканью, шелк реже приводит к раздражению кожи. Одно из исследований даже говорит о том, что наволочки из шелка способны предотвращать появление морщин на лице.

Напомним,

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