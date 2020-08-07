На каком белье полезнее всего спать: ученые выяснили
7 августа 2020 09:30
На каком белье полезнее всего спать: ученые выяснили
pixabay.com
На каком белье рекомендуют спать ученые?
белье из самых разных тканей, какая из них будет самой приятной для сна?
Специалисты советуют использовать наволочки из шелка, особенно если у вас чувствительная кожа или экзема, пишет Daily Mail.
Шелковое белье позволяет, например, волосам скользить по подушке, что снижает риск повреждения или запутывания. Используя шелковое белье, волосы не будут вписывать лишнюю влагу.
Напомним,