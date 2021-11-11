Зеркальная дата 11.11.2021: загадываем заветное желание

Сегодня необычный день, этим нужно воспользоваться!

В нумерологии дата, в которой фигурируют сразу 5 единиц, символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень.

Единицы указывают на то, что пора проявить инициативу, что-то кардинально изменить, например, сделать шаг в бизнесе или в личных отношениях.

Если сложить цифры, то мы получим число 22, которое тоже помогает исполнять задуманное.

По советам астрологом, для воплощения заветных желаний выбирать следует не только дату, но и время! Сегодня вы можете отправить в космос некое послание в 22:22 и в 23:11 вечера.

Желательно свои желания конкретизировать, но избегать фразы «я хочу, чтобы»... Вы должны программировать свою жизнь словами «у меня будет», «я получу».

Сегодня также отличная дата для составления карты желаний на следующий год. Вы должны визуализировать свои мечты с помощью картинок, например, из интернета. Карта желаний должна постоянно быть у вас перед глазами.

Напомним,