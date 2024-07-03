SHERIFF Demining відкрили навчальний центр саперів з подальшим працевлаштуванням

Реклама 3 липня 2024 19:45 Редакция
SHERIFF Demining відкрили навчальний центр саперів з подальшим працевлаштуванням
SHERIFF Demining відкрили навчальний центр саперів з подальшим працевлаштуванням
Пресслужба

Навчальний центр SHERIFF Demining відкриває двері для ветеранів та всіх бажаючих стати саперами гуманітарного розмінування з можливістю працевлаштування.

Читайте такожТімур Мірошниченко розповів, як пройшли перші вихідні родини у новому складі після другого усиновлення
Нещодавно, в рамках Конгресу ветеранських та бізнес-об'єднань, що став потужним каталізатором для співпраці між державою, ветеранами та підприємцями, зосередилися на нагальних питаннях працевлаштування ветеранів, підтримки їхніх бізнес-ініціатив та створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва серед колишніх військовослужбовців.

Під час заходу було представлено SHERIFF Demining, компанію ветерана для ветеранів, в якій 75% співробітників – це колишні військовослужбовці. Напрямок очолює полковник Євгеній Антипенко, широко відомий та шанований у військовій сфері, особливо в галузі розмінування.

З серпня 2024 року розпочнеться навчання першої групи в Навчальному центрі підготовки саперів гуманітарного розмінування SHERIFF Demining. Після отримання кваліфікації та за умови працевлаштування за спеціальністю сапери гуманітарного розмінування можуть отримати бронювання для виконання своїх професійних обов'язків (згідно змін до постанови №76 Кабінету Міністрів ухвалених на засіданні 18 червня 2024 року).

Новий професійний стандарт "ДЕМІНЕР", який розробляється спільно з НАК, дозволить підготувати кваліфікованих саперів протягом 30 днів. Цей стандарт дасть можливість працевлаштуватися ветеранам з інвалідністю, адже робота демінера не потребує значних фізичних навантажень: до їхніх обов'язків буде входити обстеження територій за допомогою механічних засобів, керування дронами та ін.

SHERIFF Demining відкрили навчальний центр саперів з подальшим працевлаштуванням / Пресслужба

Очікується, що професійний стандарт буде затверджено вже в жовтні цього року, а незабаром з'явиться і освітня програма.

SHERIFF також пропонує ветеранам безкоштовне навчання у Навчальному центрі підготовки саперів гуманітарного розмінування та можливість працевлаштування на базі компанії для розвитку власних стартапів. Завдяки підтримці грантів від Центру зайнятості ветерани зможуть розпочати свою справу, маючи вже готовий стартовий капітал.

Читайте також«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу
SHERIFF запрошує долучатися до роботи в сфері безпеки! Це чудова можливість для тих, хто захищав нашу країну від зовнішнього ворога, продовжити захищати Україну вже в мирному житті.

Для отримання додаткової інформації: https://sheriff.net.ua/training-center

Надішліть електронний лист: y.dubrovska@sheriff.com.ua

Зателефонуйте: +38 067 825 46 88

Разом ми можемо зробити Україну безпечнішою!

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ЗСУ SHERIFF охорона

Матеріали на тему

Леся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ
Новини

Леся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ
Проєкт «ДНК. Свої»: герої нашого часу розшукують своїх рятівників
Новини

Проєкт «ДНК. Свої»: герої нашого часу розшукують своїх рятівників
Римма Зюбіна розповіла про участь України у фестивалях, де представлена росія
Новини

Римма Зюбіна розповіла про участь України у фестивалях, де представлена росія
Богдан Шелудяк розповів про нові реалії міста, де він виріс
Новини

Богдан Шелудяк розповів про нові реалії міста, де він виріс
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси

Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси
Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)

Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту

МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту

Популярне відео

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)

Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK