Навчальний центр SHERIFF Demining відкриває двері для ветеранів та всіх бажаючих стати саперами гуманітарного розмінування з можливістю працевлаштування.

Нещодавно, в рамках Конгресу ветеранських та бізнес-об'єднань, що став потужним каталізатором для співпраці між державою, ветеранами та підприємцями, зосередилися на нагальних питаннях працевлаштування ветеранів, підтримки їхніх бізнес-ініціатив та створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва серед колишніх військовослужбовців.

Під час заходу було представлено SHERIFF Demining, компанію ветерана для ветеранів, в якій 75% співробітників – це колишні військовослужбовці. Напрямок очолює полковник Євгеній Антипенко, широко відомий та шанований у військовій сфері, особливо в галузі розмінування.

З серпня 2024 року розпочнеться навчання першої групи в Навчальному центрі підготовки саперів гуманітарного розмінування SHERIFF Demining. Після отримання кваліфікації та за умови працевлаштування за спеціальністю сапери гуманітарного розмінування можуть отримати бронювання для виконання своїх професійних обов'язків (згідно змін до постанови №76 Кабінету Міністрів ухвалених на засіданні 18 червня 2024 року).

Новий професійний стандарт "ДЕМІНЕР", який розробляється спільно з НАК, дозволить підготувати кваліфікованих саперів протягом 30 днів. Цей стандарт дасть можливість працевлаштуватися ветеранам з інвалідністю, адже робота демінера не потребує значних фізичних навантажень: до їхніх обов'язків буде входити обстеження територій за допомогою механічних засобів, керування дронами та ін.

SHERIFF Demining відкрили навчальний центр саперів з подальшим працевлаштуванням / Пресслужба

Очікується, що професійний стандарт буде затверджено вже в жовтні цього року, а незабаром з'явиться і освітня програма.

SHERIFF також пропонує ветеранам безкоштовне навчання у Навчальному центрі підготовки саперів гуманітарного розмінування та можливість працевлаштування на базі компанії для розвитку власних стартапів. Завдяки підтримці грантів від Центру зайнятості ветерани зможуть розпочати свою справу, маючи вже готовий стартовий капітал.

SHERIFF запрошує долучатися до роботи в сфері безпеки! Це чудова можливість для тих, хто захищав нашу країну від зовнішнього ворога, продовжити захищати Україну вже в мирному житті.

Для отримання додаткової інформації: https://sheriff.net.ua/training-center

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