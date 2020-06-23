5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

Почему возникает сухость глаза? Знаете ли вы, что зрение имеет скорость? Ответы на эти вопросы – в материале TV.UA. Факты о зрении, которые вас поразят!

Факт №1

Краски окружающего мира зависят не только от работы сетчатки, но и от нашего эмоционального настроения. Цвета человек воспринимает с помощью специальных цветовоспринимающих элементов сетчатки, которые настроены на красный, синий и зелёный цвета. Вся палитра цветов – это сочетание этих трёх цветов.

Однако цветовое разнообразие зависит и от нашего настроения. Чем мы радостнее, тем ярче и насыщеннее цвета. Немецкие учёные провели серию исследований, которые доказали связь психоэмоционального настроения и цветовосприятия. Радуйтесь жизни и ваш мир будет красочнее!!

Факт №2

Качество сна влияет на остроту зрения и контрастную чувствительность. Если вы не выспались, то зрение будет менее чётким, а скорость изменения фокусировки то на близких, то на дальних объектах будет значительно снижена. Это связанно с тонусом внутренних мышц глаз, отвечающих за изменение фокуса. Контрастная чувствительность так же будет хуже. Вам потребуется больше времени на адаптацию к темноте.

Отдыхайте больше, просыпайтесь отдохнувшими и получайте удовольствие от хорошего зрения!

Факт №3

Захватывающие фильмы в 3D-формате основаны на распределении цветовых спектров между глазами. За счёт красного и синего фильтров правый и левый глаз воспринимают картинку изолированно, что, в целом, создаёт эффект объёмности на экране. Кроме того, частота кадров увеличена до 72 против обычных 24.

В течение первых 15-30 минут вы спокойно переносите предъявляемые для мышц нагрузки, однако после этого глаза начинают утомляться.

Если у вас слабый вестибулярный аппарат, вас укачивает на воде и в транспорте, то, скорее всего, 3D-фильмы вам не доставят удовольствие из-за появления чувства укачивания.

Факт №4

Многие пользователи компьютера жалуются на чувство сухого глаза через несколько часов работы. Происходит это из-за того, что, сосредоточившись на чём-то и пытаясь рассмотреть предметы, мы реже моргаем. Этот рефлекс достался нам от предков. Во время охоты, погони или, напротив, защиты даже доля секунды может быть критичной. Поэтому закрывать глаза нельзя!

Моргайте чаще, делайте это, как только почувствовали усталость и сухость при зрительной работе.

Факт № 5

Знаете ли вы, что зрение имеет скорость?

Кроме таких понятий, как острота зрения и поле зрения, цветовое зрение и контрастная чувствительность, зрение имеет и определённую скорость.

Принято считать, что человеческий глаз и мозг способны различать и анализировать 24 кадра в секунду. Если их больше, то последние наш мозг не видит. 24 кадра – это и классическая скорость смены кадров в кинофильмах – к чему пришли эмпирически. Было замечено, что если изображений меньше, то происходит восприятие в виде рваных отдельных картинок. У некоторых животных скорость зрения значительно выше и поэтому при просмотре кинофильмов животные видят их в виде смены слайдов. Самая высокая скорость зрения у орлов – 170 кадров в секунду!!

Кстати, отсюда и технология «25 кадра», когда в конце каждой секунды включается дополнительных кадр, который мы не анализируем, но, возможно, воспринимаем на подсознательном уровне.

Вопросами скорости зрения занимаются военные и создатели компьютерных игр. Последние исследования показывают что скорость зрения при хорошем освещении может быть до 50 кадров в секунду. А тренированный мозг может различать кадры со скоростью 1 кадр в 0.2 секунд!

МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!

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