5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Почему возникает сухость глаза? Знаете ли вы, что зрение имеет скорость? Ответы на эти вопросы – в материале TV.UA. Факты о зрении, которые вас поразят!
Факт №1
Однако цветовое разнообразие зависит и от нашего настроения. Чем мы радостнее, тем ярче и насыщеннее цвета. Немецкие учёные провели серию исследований, которые доказали связь психоэмоционального настроения и цветовосприятия. Радуйтесь жизни и ваш мир будет красочнее!!
Факт №2
Качество сна влияет на остроту зрения и контрастную чувствительность. Если вы не выспались, то зрение будет менее чётким, а скорость изменения фокусировки то на близких, то на дальних объектах будет значительно снижена. Это связанно с тонусом внутренних мышц глаз, отвечающих за изменение фокуса. Контрастная чувствительность так же будет хуже. Вам потребуется больше времени на адаптацию к темноте.
Отдыхайте больше, просыпайтесь отдохнувшими и получайте удовольствие от хорошего зрения!
Факт №3
Захватывающие фильмы в 3D-формате основаны на распределении цветовых спектров между глазами. За счёт красного и синего фильтров правый и левый глаз воспринимают картинку изолированно, что, в целом, создаёт эффект объёмности на экране. Кроме того, частота кадров увеличена до 72 против обычных 24.
В течение первых 15-30 минут вы спокойно переносите предъявляемые для мышц нагрузки, однако после этого глаза начинают утомляться.
Если у вас слабый вестибулярный аппарат, вас укачивает на воде и в транспорте, то, скорее всего, 3D-фильмы вам не доставят удовольствие из-за появления чувства укачивания.
Факт №4
Моргайте чаще, делайте это, как только почувствовали усталость и сухость при зрительной работе.
Факт № 5
Знаете ли вы, что зрение имеет скорость?
Кроме таких понятий, как острота зрения и поле зрения, цветовое зрение и контрастная чувствительность, зрение имеет и определённую скорость.
Принято считать, что человеческий глаз и мозг способны различать и анализировать 24 кадра в секунду. Если их больше, то последние наш мозг не видит. 24 кадра – это и классическая скорость смены кадров в кинофильмах – к чему пришли эмпирически. Было замечено, что если изображений меньше, то происходит восприятие в виде рваных отдельных картинок. У некоторых животных скорость зрения значительно выше и поэтому при просмотре кинофильмов животные видят их в виде смены слайдов. Самая высокая скорость зрения у орлов – 170 кадров в секунду!!
Кстати, отсюда и технология «25 кадра», когда в конце каждой секунды включается дополнительных кадр, который мы не анализируем, но, возможно, воспринимаем на подсознательном уровне.
Вопросами скорости зрения занимаются военные и создатели компьютерных игр. Последние исследования показывают что скорость зрения при хорошем освещении может быть до 50 кадров в секунду. А тренированный мозг может различать кадры со скоростью 1 кадр в 0.2 секунд!
МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!
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