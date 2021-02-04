Сосиски в слоеном тесте с сыром (рецепт) + видео
4 февраля 2021 13:30
Сосиски в слоеном тесте с сыром
Отличный вариант для быстрого перекуса, который любят не только дети, но и взрослые - сосиски с сыром в слоеном тесте. Как их проготовить, читай рецерт на tv.ua.
Ингредиенты
- Слоеное тесто - 1 упаковка
- Твердый сыр - 200 г
- Сосиски - 10 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Кунжут - 30 г
Способ приготовления
- Приготовить слоеное тесто вы можете по нашему рецепту.
- Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
- Раскатать тесто в пласт толщиной около 5 мм.
- Разрезать на полоски шириной 1,5-2 см.
- Нарезать сыр небольшими брусочками.
- Подготовить сосиски: снять оболочку и сделать неглубокие надрезы.
- Вложить в сосиски сыр.
- Завернуть сосиски в полоски теста.
- Выложить на застеленной бумагой противень и смазать взбитым яйцом.
- По желанию, посыпать сосиски в тесте кунжутом.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Готовые сосиски должны подрумяниться, пишет Smak.ua.
Напомним, как подобрать маникюр под цвет платья?