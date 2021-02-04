Сосиски в слоеном тесте с сыром (рецепт) + видео

4 февраля 2021 13:30 Александр Кива
Сосиски в слоеном тесте с сыром (рецепт) + видео
Сосиски в слоеном тесте с сыром

Отличный вариант для быстрого перекуса, который любят не только дети, но и взрослые - сосиски с сыром в слоеном тесте. Как их проготовить, читай рецерт на tv.ua.

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Готовятся сосиски с сыром в слоеном тесте недолго, а получаются очень вкусными.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто - 1 упаковка
  • Твердый сыр - 200 г
  • Сосиски - 10 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Кунжут - 30 г

Способ приготовления

  1. Приготовить слоеное тесто вы можете по нашему рецепту.
  2. Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
  3. Раскатать тесто в пласт толщиной около 5 мм.
  4. Разрезать на полоски шириной 1,5-2 см.
  5. Нарезать сыр небольшими брусочками. 
  6. Подготовить сосиски: снять оболочку и сделать неглубокие надрезы.
  7. Вложить в сосиски сыр.
  8. Завернуть сосиски в полоски теста.
  9. Выложить на застеленной бумагой противень и смазать взбитым яйцом.
  10. По желанию, посыпать сосиски в тесте кунжутом.
  11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
  12. Готовые сосиски должны подрумяниться, пишет Smak.ua.

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