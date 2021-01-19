Суп-лапша с курицей «По-домашнему» - готовим 10 минут (рецепт)
Вкусный куриный суп с домашней лапшой наполнит дом ароматами тепла и уюта.
Ингредиенты:
- Куриная грудка 1 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Луковица 1 шт.,
- Бульон куриный 1,5 шт.,
- Яйцо 1 шт.,
- Муки пшеничная высшего сорта 100-150 г.,
- Масло подсолнечное 4 ст. л.,
- Лавровый лист 2 шт.,
- Соль.
Способ приготовления:
1. Чтобы приготовить лапшу, разбиваем яйцо в миску, солим и добавляем 20 миллилитров воды
3. Раскатывает в тонкий лист и оставляем на 20-30 минут. Затем острым ножом разрезаем тесто на тонкие полоски. Лапша готова!
4. Обжариваем куриное филе и мелко нарезанную луковицу на растительном масле.
5. Перекладываем смесь в кастрюлю, добавляем морковь. лапшу и половину бульона.
6. Варим 10-13 минут. Приятного аппетита!
Напомним,