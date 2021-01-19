Суп-лапша с курицей «По-домашнему» - готовим 10 минут (рецепт)

19 января 2021 12:00 Алла Лысак
Суп-лапша с курицей «По-домашнему» - готовим 10 минут (рецепт)
Суп-лапша
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Вкусный куриный суп с домашней лапшой наполнит дом ароматами тепла и уюта.

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Легкий, но в то же время сытный и питательный супчик. Ароматный и наваристый, он никого не оставит равнодушным! Как же его приготовить в домашних условиях?

Ингредиенты:

  • Куриная грудка 1 шт.,
  • Морковь 1 шт.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Бульон куриный 1,5 шт.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Муки пшеничная высшего сорта 100-150 г.,
  • Масло подсолнечное 4 ст. л.,
  • Лавровый лист 2 шт.,
  • Соль.

Способ приготовления:

1. Чтобы приготовить лапшу, разбиваем яйцо в миску, солим и добавляем 20 миллилитров воды

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2. Смесь взбиваем и добавляем муку. Замешиваем крутое тесто.

3. Раскатывает в тонкий лист и оставляем на 20-30 минут. Затем острым ножом разрезаем тесто на тонкие полоски. Лапша готова!

4. Обжариваем куриное филе и мелко нарезанную луковицу на растительном масле.

5. Перекладываем смесь в кастрюлю, добавляем морковь. лапшу и половину бульона. 

6. Варим 10-13 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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