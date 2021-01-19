Суп-лапша с курицей «По-домашнему» - готовим 10 минут (рецепт)

Вкусный куриный суп с домашней лапшой наполнит дом ароматами тепла и уюта.

Ингредиенты:

Куриная грудка 1 шт.,

Морковь 1 шт.,

Луковица 1 шт.,

Бульон куриный 1,5 шт.,

Яйцо 1 шт.,

Муки пшеничная высшего сорта 100-150 г.,

Масло подсолнечное 4 ст. л.,

Лавровый лист 2 шт.,

Соль.

Способ приготовления:

Легкий, но в то же время сытный и питательный. Ароматный и наваристый, он никого не оставит равнодушным! Как же его приготовить в домашних условиях?

1. Чтобы приготовить лапшу, разбиваем яйцо в миску, солим и добавляем 20 миллилитров воды

2. Смесь взбиваем и добавляем муку. Замешиваем крутое тесто.

3. Раскатывает в тонкий лист и оставляем на 20-30 минут. Затем острым ножом разрезаем тесто на тонкие полоски. Лапша готова!

4. Обжариваем куриное филе и мелко нарезанную луковицу на растительном масле.

5. Перекладываем смесь в кастрюлю, добавляем морковь. лапшу и половину бульона.

6. Варим 10-13 минут. Приятного аппетита!

Напомним,