Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Всего за 15 минут вы приготовите для всей семьи вкусную и полезную закуску. Нежный баклажан выполнит свою миссию, полностью удовлетворив ваши вкусовые потребности.
Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт.,
- Яйца 2 шт.,
- Мука 2-3 ст. л.,
- Растительное масло (для жарки),
- Укроп (зелень)по вкусу,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Моем баклажаны, нарезаем кусочками, солим.
3. Каждый кусочек баклажана окунаем в яичную смесь, жарим на сковороде.
4. Готовые баклажаны выкладываем на блюдо, украшаем листьями салата.
Приятного аппетита!
Напомним,