Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

24 сентября 2020 18:05 Алла Лысак
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
pixabay.com

Всего за 15 минут вы приготовите для всей семьи вкусную и полезную закуску. Нежный баклажан выполнит свою миссию, полностью удовлетворив ваши вкусовые потребности.

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Предлагаем очень оригинальный рецепт приготовления баклажан. Они получаются очень вкусные и сытные. 

Ингредиенты: 

  • Баклажан 1 шт.,
  • Яйца 2 шт.,
  • Мука 2-3 ст. л.,
  • Растительное масло (для жарки),
  • Укроп (зелень)по вкусу,
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Моем баклажаны, нарезаем кусочками, солим.

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2. В миске взбиваем яйца, добавляем соль и муку, хорошо перемешиваем. 

3. Каждый кусочек баклажана окунаем в яичную смесь, жарим на сковороде. 

4. Готовые баклажаны выкладываем на блюдо, украшаем листьями салата. 

Приятного аппетита!

Напомним, 

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