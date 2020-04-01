Як швидко і легко приготувати дитяче харчування?

Реклама 1 апреля 2020 18:52 Александр Кива
Як швидко і легко приготувати дитяче харчування?
Як швидко і легко приготувати дитяче харчування?

Поява в будинку малюка - це завжди дуже хвилююче.

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Крім турбот про зручний транспорті, ліжечку і одязі, дуже важливо замислюватися і про його харчуванні. Особливо пильну увагу слід приділяти тим, хто знаходиться на штучному вигодовуванні.

Як слід готувати дитячі суміші?

Сьогодні виробники пропонують величезний асортимент дитячих молочних сумішей, тому забезпечити дитину якісним харчуванням не складе труднощів. Не потрібно шукати старовинні рецепти від бабусь і відбирати максимально якісні продукти на ринку. Важливо лише визначитися з фірмою-виробником і підібрати найбільш підходящий продукт з лінійки.

Важливо, щоб приготований продукт був свіжим. Зберігати готову суміш категорично заборонено. А значить, щоб полегшити процес приготування, молодим батькам знадобиться хороший термос або купить термопот. Він стане в нагоді не тільки в період приготування молочних сумішей, а й допоможе підтримувати потрібну температуру води для розведення каш, коли малюк підросте.

Крім того, слід дотримуватися певних правил:

  •  ємність для приготування повинна бути добре вимита і простерилізована;
  •  вода повинна піддаватися тривалому кип'ятінню, після чого бути охолоджені до потрібної температури;
  •  при вимірюванні сухого порошку слід строго дотримуватися інструкції на упаковці: занадто концентрована суміш може зашкодити дитині.

Важливо! Температура води для приготування суміші повинна бути саме такою, яка вказана на етикетці. Занадто висока може зруйнувати вітаміни і корисні речовини, занадто низька не розчиниться порошок до потрібної консистенції.

А якщо потрібно в дорогу?

Приготування дитячого харчування під час прогулянки, подорожі або поїздки на дачу не повинно відрізнятися від повсякденного. Готову суміш брати не можна, а ось порошок і термос з окропом значно полегшать це завдання. Якщо вам необхідно організувати кілька годувань поза домом, візьміть з собою відповідне число пляшечок: ретельно вимити ємність в польових умовах навряд чи вийде.

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На дачі краще замість термоса використовувати термопот. Він довше підтримує задану температуру, а значить, готувати харчування буде ще простіше. До того ж термопот володіє великою ємністю, так що і суміш розвести, і корисний чай приготувати не важко. Не забувайте про гігієну і елементарні правила. Це простий шлях зберегти здоров'я вашого малюка.

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