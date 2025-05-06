POSITIFF поділився порадами щодо виховання доньки

6 травня 2025 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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POSITIFF поділився порадами щодо виховання доньки
Співак POSITIFF
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» артист POSITIFF розповів про турботу та догляд за маленькою Марією Олексіївною.

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Співак POSITIFF, він же Олексій Завгородній, вперше став батьком наприкінці минулого року. У них із дружиною, танцівницею Юлією Сахневич народилася донечка, яку назвали Марією. Нині подружжя тішиться з батьківства, а молодий татусь не приховує первістка та часто зворушує Instagram знімками, як проводить час із малечею. А 27 квітня POSITIFF відзначив чотири місяці Марії Олексіївни! 

Учасник шоу «єПитання», випуск з яким вийде 6 травня о 20:00 на Новому каналі, поділився змінами, які прийшли з новим статусом.

На першому місці в мене важлива місія: бути класним батьком і чоловіком. Адже донька і дружина – найважливіші в світі, – ділиться POSITIFF.

POSITIFF з донькою / Пресслужба Нового каналу

Артист отримує чимало порад з виховання дитини як від близьких, так і незнайомців. Утім, молоді батьки вирішили брати до уваги лише рекомендації лікаря, який супроводжував їх під час вагітності.

Ще тоді, коли дружина була вагітна, багато хто нам радив, що і як треба робити. Але ми дослухалися тільки до свого лікаря з понад 30-річним досвідом роботи з сімʼями. Він завжди запевняв нас: «Усі ми різні. Так само й діти». Донька ні на кого іншого не схожа. Найголовніше – відчувати свою дитину, вчитися розуміти її емоції й потреби, – наголошує POSITIFF. – А на непрохані поради відповідаю з усмішкою. Дякую і роблю так, як вважаю правильним, дослухаючись до тих, кому довіряємо ми самі.

POSITIFF з дружиною та донькою / Пресслужба Нового каналу

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Якщо ж говорити про пісню-присвяту донечці, то поки що виконавець не має планів:

Колеги казали: «Точно напишеш пісню для дитини». Але для мене важливо, аби все відбувалося природно. Донька вже надихає, а що з цього вийде – побачимо, – зазначає учасник «єПитання».

Нагадаємо, 

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