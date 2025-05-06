POSITIFF поділився порадами щодо виховання доньки
За лаштунками шоу «єПитання» артист POSITIFF розповів про турботу та догляд за маленькою Марією Олексіївною.
Учасник шоу «єПитання», випуск з яким вийде 6 травня о 20:00 на Новому каналі, поділився змінами, які прийшли з новим статусом.
На першому місці в мене важлива місія: бути класним батьком і чоловіком. Адже донька і дружина – найважливіші в світі, – ділиться POSITIFF.
Артист отримує чимало порад з виховання дитини як від близьких, так і незнайомців. Утім, молоді батьки вирішили брати до уваги лише рекомендації лікаря, який супроводжував їх під час вагітності.
Ще тоді, коли дружина була вагітна, багато хто нам радив, що і як треба робити. Але ми дослухалися тільки до свого лікаря з понад 30-річним досвідом роботи з сімʼями. Він завжди запевняв нас: «Усі ми різні. Так само й діти». Донька ні на кого іншого не схожа. Найголовніше – відчувати свою дитину, вчитися розуміти її емоції й потреби, – наголошує POSITIFF. – А на непрохані поради відповідаю з усмішкою. Дякую і роблю так, як вважаю правильним, дослухаючись до тих, кому довіряємо ми самі.
Колеги казали: «Точно напишеш пісню для дитини». Але для мене важливо, аби все відбувалося природно. Донька вже надихає, а що з цього вийде – побачимо, – зазначає учасник «єПитання».
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