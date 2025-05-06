Назар Задніпровський поділився секретами міцного шлюбу

6 травня 2025 15:11 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Назар Задніпровський поділився секретами міцного шлюбу
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів, як їм із дружиною вдається зберігати стосунки попри різницю у віці й те, що актор майже не ночує вдома.

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Заслужений та народний артист України Назар Задніпровський вже 18 років у шлюбі з коханою Іриною. Подружжя виховує двох дітей – сина Михайла та доньку Юлю. І попри те, що мають різницю у віці (дружина молодша на 8 років. – Прим. ред.) та вже тривалий час не живуть постійно разом, оскільки Назар доглядає за мамою та ночує з нею, запевняють, що мають чудові стосунки. Їхній шлюб витримує всі випробування. Як їм це вдається? Задніпровський виділив три сімейні секрети.

1. Оптимізм від дружини

На відміну від мене, Іра дуже оптимістична. Я можу бути важким, песимістом, а Іра більш позитивна, завжди вірить у щось хороше. Своїм позитивом вона витягує і себе, і мене, і всю родину, – ділиться Назар в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Часто каже: «Поїхали кудись сьогодні – на природу, в парк, у село. Ми тебе чекаємо». Вона чудово знає: якщо мене не чіпати, і я в своїй рутині, то сам навряд відволічусь. Я знаю, що в насичений період мені головне: встати, вивчити текст, відзнятися, забути текст, сполоснутися, нагодувати маму, дати ліки, подзвонити і сказати «живий-здоровий», скинути гроші, і наступного дня – все спочатку. Буває, що родина мене може не бачити пів року, якщо такий графік.

Назар Задніпровський з дружиною та дітьми / Пресслужба Нового каналу

2. Фінансова стабільність від Назара

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Пощастило, що склався як успішний актор, який може заробити й забезпечити сім’ю. Фінансовий стовп у родині – це я. І дуже важливо, що можу втілити всі мрії в життя, – говорить виконавець ролі Васі в комедійному серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя».

3. Діти

Наше щастя – син і донька. Це те, що завжди тримає, – каже актор. – Взагалі, я б сказав, що мене тримають на цьому світі тільки родина і мама, яка від мене залежить. Мені соромно таке говорити, але думаю, що виживу без мистецтва: без театру, кіно. Знаю, що не зіп’юся. Просто дуже занудьгую. Страшно, що зі мною робилося, коли почалася повномасштабна війна. Два місяці я божеволів, не знав, що буде. Потім дозволили репетирувати. Вже щастя! Та не бачили глядачів. А потім яким щастям було вийти на сцену театру Франка до глядача! Але знаю, що я без цього виживу. А для чого жити без сім’ї?

Нагадаємо, 

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