Кабачковая икра: рецепт от Александра Лукьяненко

Эксклюзив 11 сентября 2020 23:22 Александр Кива
Кабачковая икра: рецепт от Александра Лукьяненко
Рецепт кабачковой икры от Александра Лукьяненко
пресс-служба

Сезон кабачков идет полным ходом — самое время готовить из них полезные блюда и заготовки на зиму.

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Ведущий «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) и «Хорошего здоровья на Интере» (вторник-пятница, 13:20) Александр Лукьяненко поделился любимым рецептом икры из кабачков.

У кабачков существует своя уникальная история, рассказывает Александр Лукьяненко. Впервые в мире они были окультуренные народом майя на территории современной Мексики. Однако, майя не ели эти овощи, а употребляли только их семена. Европейцы тоже долгое время видели в кабачках только декоративное растение. Французы и итальянцы ценили его за красивые цветы и выращивали их в качестве украшения для своего сада. И если ели, то только эти цветы. Сам плод они просто выбрасывали. Оценили его гораздо позже…

Зато сегодня мы не представляем себе летний сезон без кабачков. Мы их запекаем, жарим, консервируем, добавляем в салаты, делаем кабачковую икру и даже варенье. Лично я жить не могу без кабачковой икры. Такой, как была в нашем детстве. Это же так вкусно! На хлеб или просто ложкой с баночки… Кстати, я нашел рецепт той советской кабачковой икры. Ее секрет в том, что в составе обязательно должны быть 37% моркови и 12% репчатого лука. Попробуйте!

Кабачковая икра с морковью и луком

Ингредиенты:

Кабачки очищенные 3,5 кг.

Морковь 1,5 кг.

Лук репчатый 1 кг.

Чеснок 3 головки

Растительное масло 0,5 л.

Томатный соус 500 г.

Соль 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Морковь очистите, обмойте, обсушите.
  2. Очищенный от кожицы и семян кабачок и морковь пропустите через мясорубку.
  3. Лук очистите, измельчите, обжарьте до прозрачности на растительном масле.
  4. Овощи сложите в емкость для тушения, добавьте оставшееся масло, соль, и тушите 2,5 часа, периодически перемешивая.
  5. За 30 минут до конца добавьте томатный соус.
  6. Чеснок очистите, измельчите или пропустите через пресс и добавьте за 10 минут до конца тушения.
  7. Горячую кабачковую икру разложите в стерилизованные банки и закатайте. Храните в прохладном месте.

Вкусно и полезно!

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В состав кабачков входят витамины групп А, В, С, Н, PP и витамин «молодости» Е. Благодаря витамину С и бета-каротину, кабачки полезны для ослабленных людей и хорошо подходят для детского питания. В них много пектина, который способствует легкому усвоению пищи и помогает вывести из организма холестерин. Воды в кабачках - 95% от общей массы плода, благодаря чему они обладают мочегонным действием, нормализуют водно-солевой обмен и очищают кровь. К тому же, этот продукт довольно диетический, в 100 гр содержится 20 ккал.

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