Романтическое антреме с французским шармом от Ирины Рудневской

Эксклюзив 7 марта 2021 11:22 Александр Кива
Романтическое антреме с французским шармом от Ирины Рудневской
Романтическое антреме с французским шармом от Ирины Рудневской
пресс-служба

Какими кулинарными шедеврами можно удивить самую требовательную девушку 8 марта?

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Эксклюзивно для сайта TV.UA кулинарный эксперт «Полезной программы» (Интер) Ирина Рудневская поделилась рецептом оригинального блюда с французским шармом, которое точно понравится вашей половинке!

Удивлять и радовать – главное правило в этот день, – говорит Ирина Рудневская. – Если испечь праздничный торт могут не все, то сделать легкую и оригинальную закуску под силу каждому мужчине. Мой вариант классического сочетания сочной и сладкой груши с голубым сыром и рукколой, сдобренной каплей меда и соком лимона, да с орешками кешью в модерновом исполнении в виде милфея, не оставит женщину равнодушной. Все дело в грамотно подобранных ингредиентах, которые не повредят фигуре, и оригинальной подаче! Присмотритесь, ведь самой своей формой груша символизирует Эйфелеву башню в Париже!  Потому берите такой вариант на вооружение и порадуйте дам красотой 8 марта!

Антреме из груши с голубым сыром, рукколой и кешью

Ингредиенты

  • Груша – 1 шт.
  • Руккола – 1 горсть
  • Голубой сыр – 30 г
  • Орешки кешью – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Персик для соуса - по желанию

Способ приготовления

  1. Разрезаем грушу поперек на три части. Для того, чтобы она не потемнела, места среза сбрызгиваем соком лимона.
  2. Готовим соус. Для этого пюрируем мякоть персика с добавлением капли лимона.
  3. Выкладываем соус на тарелку и собираем милфей: чередуем слои груши, сыра, рукколы. Каждый слой посыпаем орешками  и поливаем соусом.
  4. Поливаем медом и гордо подаем к столу! Приятного аппетита!

Груша – один из моих любимых ингредиентов, используется в десертах и выпечке, а также для приготовления мяса, – рассказывает Ирина Рудневская. –  Сочетание груши с сырами давно считается классикой, а вот добавление рукколы и изысканного соуса подчеркнут индивидуальность того, кто это готовит. Хочу поделиться с женщинами маленькой хитростью – можно положить в холодильник с вечера все продукты, чтобы утром 8 марта ваш мужчина из них приготовил праздничное блюдо. Вкусно, приятно, вы получите заряд любви и бодрости с самого утра!

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Больше рецептов оригинальных блюд и полезных советов – в праздничном выпуске «Полезной программы», посвященной продуктам для поднятия настроения:

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