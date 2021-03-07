Романтическое антреме с французским шармом от Ирины Рудневской
Эксклюзив 7 марта 2021 11:22
Романтическое антреме с французским шармом от Ирины Рудневской
пресс-служба
Какими кулинарными шедеврами можно удивить самую требовательную девушку 8 марта?
Удивлять и радовать – главное правило в этот день, – говорит Ирина Рудневская. – Если испечь праздничный торт могут не все, то сделать легкую и оригинальную закуску под силу каждому мужчине. Мой вариант классического сочетания сочной и сладкой груши с голубым сыром и рукколой, сдобренной каплей меда и соком лимона, да с орешками кешью в модерновом исполнении в виде милфея, не оставит женщину равнодушной. Все дело в грамотно подобранных ингредиентах, которые не повредят фигуре, и оригинальной подаче! Присмотритесь, ведь самой своей формой груша символизирует Эйфелеву башню в Париже! Потому берите такой вариант на вооружение и порадуйте дам красотой 8 марта!
Антреме из груши с голубым сыром, рукколой и кешью
Ингредиенты
- Груша – 1 шт.
- Руккола – 1 горсть
- Голубой сыр – 30 г
- Орешки кешью – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Персик для соуса - по желанию
Способ приготовления
- Разрезаем грушу поперек на три части. Для того, чтобы она не потемнела, места среза сбрызгиваем соком лимона.
- Готовим соус. Для этого пюрируем мякоть персика с добавлением капли лимона.
- Выкладываем соус на тарелку и собираем милфей: чередуем слои груши, сыра, рукколы. Каждый слой посыпаем орешками и поливаем соусом.
- Поливаем медом и гордо подаем к столу! Приятного аппетита!
Груша – один из моих любимых ингредиентов, используется в десертах и выпечке, а также для приготовления мяса, – рассказывает Ирина Рудневская. – Сочетание груши с сырами давно считается классикой, а вот добавление рукколы и изысканного соуса подчеркнут индивидуальность того, кто это готовит. Хочу поделиться с женщинами маленькой хитростью – можно положить в холодильник с вечера все продукты, чтобы утром 8 марта ваш мужчина из них приготовил праздничное блюдо. Вкусно, приятно, вы получите заряд любви и бодрости с самого утра!