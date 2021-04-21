Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л. - ваш размерчик

Торговая марка Villa Krim, являясь лидером и законодателем винного рынка уже на протяжении нескольких лет, не перестает удивлять и радовать своих потребителей новинками, аналогов которым нет на рынке.

Итак, представьте: вечер пятницы или любого другого дня. Дома ждёт модный сериал, новый выпуск «Холостяка», оставленная на самом интересном месте книга. А может, запорхнуть к подружке поболтать? Или обсудить с любимым предстоящие выходные, отпуск, цвет обоев в спальне? Отличный план, который в сопровождении качественного вина, станет совершенным. Единственное условие – угадать с объемом благородного напитка, чтобы, как говорится, «ни много, ни мало». Вуаля!. Ну что, вечер перестает быть томным?

Еще бы! Во-первых, насладившись хорошим вином «под сериальчик», вам не придётся выливать не осиленные остатки, коря себя за расточительность. Во-вторых, 0,5 л. - это ровно то количество напитка, которое позволит вам получить удовольствие от беседы с подругой, не потеряв при этом голову ни от вина, ни от мужчин, о которых точно будет идти речь. В-третьих, ваша дружба, висящая на волоске из-за того, что она пьет только красное, а вы предпочитаете белое, больше вне опасности, ведь каждая из вас теперь владеет любимой бутылкой Villa Krim безраздельно. И еще один аргумент в пользу объема 0,5 л. - это, в конце концов, экономно, что важно для семейного бюджета (вы же планируете новые обои).

Создатели новой коллекции винв объеме 0,5 л. побеспокоились и о ваших вкусовых ощущениях, добавив в линейку сразу 4 позиции. Розовое полусладкоедля любительниц чего-то особенного, белое полусладкоеи красное полусладкоевыбирают за легкость и свежесть, белое сухое, если вы предпочитаете классикуЭкспериментируйте, ищите свой вкус! И не бойтесь ошибиться - с демократичными по цене 0,5 л. вы можете себе это позволить.

Ольга Бовт, бренд-менеджер Villa Krim: «Нестандартная бутылка вина - это еще и отличное решение для компаний, в которых кто-то пьет только белое сухое или только красное полусладкое. Теперь идти на компромиссы ни к чему, каждый может взять «свою» бутылку вина и отлично провести время с друзьями. А можно, купив сет из 4 позиций Villa Krim 0,5 л., разнообразить вечер, устроив профессиональную дегустацию. Новинка уже в продаже. И как всегда – особенная для особенных!»

Новинка! Вина Villa Krim в пляшці 0,5 л. – розмір саме ваш

Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л. - ваш размерчик / пресс-служба

Торгова марка Villa Krim, будучи лідером і законодавцем винного ринку вже протягом декількох років, не перестає дивувати і радувати своїх споживачів новинками, аналогів яким немає на ринку.

Отже, уявіть: вечір п'ятниці або будь-якого іншого дня. Вдома чекає модний серіал, новий випуск «Холостяка», залишена на найцікавішому місці книга. А може, заскочити до подружки та потеревенити? Або обговорити з коханим майбутні вихідні, відпустку, колір шпалер у спальні? Відмінний план, який в супроводі якісного вина, стане досконалим. Єдина умова - вгадати з об'ємом благородного напою, щоб, як то кажуть, «ні багато, ні мало». Вуаля! ТМ Villa Krim вперше в Україні випускає колекцію в пляшці з ідеальним об`ємом 0,5 л. Ну що, вечір перестає бути нудним?

Ще б пак! По-перше, насолодившись гарним вином «під серіальчік», вам не доведеться виливати неподужані залишки, картаючи себе за марнотратство. По-друге, 0,5 л. - це рівно та кількість напою, яка дозволить вам отримати задоволення від бесіди з подругою, не втративши при цьому голову ні від вина, ні від чоловіків, про яких точно буде йти мова. По-третє, ваша дружба, що висить на волосині через те, що подруга п'є тільки червоне, а ви віддаєте перевагу білому, відтепер у безпеці, адже, кожна з вас володіє улюбленою пляшкою Villa Krim безроздільно. І ще один аргумент на користь обсягу 0,5 л. - це, врешті-решт, ощадливо, що важливо для сімейного бюджету (ви ж плануєте нові шпалери).

Творці нової колекції вин Villa Krim обсягом 0,5 л. потурбувалися і про ваші смакові відчуття, додавши в лінійку одразу 4 позиції. Рожеве напівсолодке Rose Panthere для любительок чогось особливого, біле напівсолодке Shateau Duron і червоне напівсолодке Shateau De Brezze обирають за легкість і свіжість, біле сухе Tour De Provance, якщо ви віддаєте перевагу класиці. Експериментуйте, шукайте свій смак! І не бійтеся помилитися - з демократичними за ціною 0,5 л. ви можете собі це дозволити.

Ольга Бовт, бренд-менеджер Villa Krim: «Нестандарна пляшка вина - це ще й відмінне рішення для компаній, в яких хтось п'є тільки біле сухе або тільки червоне напівсолодке. Тепер йти на компроміси ні до чого, кожен може взяти «свою» пляшку вина і відмінно провести час з друзями. А можна, купивши сет з 4 позицій Villa Krim 0,5 л., і урізноманітнити вечір, влаштувавши професійну дегустацію. Новинка вже в продажу. І як завжди - особлива для особливих».

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