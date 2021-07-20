ТОП-5 причин добавить в рацион кабачки

20 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 причин добавить в рацион кабачки
ТОП-5 причины добавить в рацион кабачки
pixabay.com

Кабачок — недооцененный многими овощ.

1. Кабачок имеет в своем составе вещества, необходимые нашему зрению. Лютеин и зеаксантин накапливаются в тканях глаз и обеспечивают эффективную защиту зрения. 

2. Мякоть кабачка не содержит крахмала, а также в очень малых количествах содержит сахарозу. Это означает, что продукт прекрасно подходит даже людям с диагнозом диабет.

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3. Кабачки содержат в себе калий, он необходим для нормальной работы организма.  

4.  В кабачке есть пищевые волокна и вода, помогающие работать кишечнику. Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника — увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. 

5. Наконец, кабачки не имеют противопоказаний к употреблению, они остаются недорогим и доступным продуктом!

Напомним,

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