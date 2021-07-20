ТОП-5 причин добавить в рацион кабачки
Кабачок — недооцененный многими овощ.
1. Кабачок имеет в своем составе вещества, необходимые нашему зрению. Лютеин и зеаксантин накапливаются в тканях глаз и обеспечивают эффективную защиту зрения.
2. Мякоть кабачка не содержит крахмала, а также в очень малых количествах содержит сахарозу. Это означает, что продукт прекрасно подходит даже людям с диагнозом диабет.
4. В кабачке есть пищевые волокна и вода, помогающие работать кишечнику. Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника — увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных.
5. Наконец, кабачки не имеют противопоказаний к употреблению, они остаются недорогим и доступным продуктом!
Напомним,