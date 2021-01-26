Деревенский картофельный пирог (рецепт)

26 января 2021 13:30 Александр Кива
Деревенский картофельный пирог (рецепт)
картофельный пирог (рецепт)

Простое и сытное блюдо из обычных и доступных ингредиентов.

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В Украине такое блюдо назвали бы картофельной запеканкой, но вот для жителей Америки это - пирог, который подается в конце трапезы, перед десертом.

На 4 персоны:

  • 600 г картофеля
  • 400 г говяжьего фарша
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 зубчика чеснока
  • 150 мл сливок 20% жирности
  • 50 г сливочного масла
  • растительное масло
  • зелень петрушки
  • соль
  • молотый черный перец

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности в подсоленной воде.

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Затем приготовить из него пюре, добавив теплые сливки и половину сливочного масла.

Мелко нарубленный лук, чеснок и нарезанную тонкими кружочками морковь смешать с фаршем и, помешивая, обжарить с маслом на сковороде.

Посолить и поперчить по вкусу, затем выложить в смазанную маслом керамическую форму. Сверху расположить картофельное пюре и отправить в нагретую до 160 °С духовку на 35 минут. При подаче украсить зеленью петрушки.

Калорийность -- 390 ккал

Время приготовления -- 1 час

Сложность ***
 

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