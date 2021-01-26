Деревенский картофельный пирог (рецепт)
Простое и сытное блюдо из обычных и доступных ингредиентов.
На 4 персоны:
- 600 г картофеля
- 400 г говяжьего фарша
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 1 зубчика чеснока
- 150 мл сливок 20% жирности
- 50 г сливочного масла
- растительное масло
- зелень петрушки
- соль
- молотый черный перец
Способ приготовления:
Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности в подсоленной воде.
Мелко нарубленный лук, чеснок и нарезанную тонкими кружочками морковь смешать с фаршем и, помешивая, обжарить с маслом на сковороде.
Посолить и поперчить по вкусу, затем выложить в смазанную маслом керамическую форму. Сверху расположить картофельное пюре и отправить в нагретую до 160 °С духовку на 35 минут. При подаче украсить зеленью петрушки.
Калорийность -- 390 ккал
Время приготовления -- 1 час
Сложность ***