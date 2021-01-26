Деревенский картофельный пирог (рецепт)

Простое и сытное блюдо из обычных и доступных ингредиентов.

На 4 персоны:

600 г картофеля

400 г говяжьего фарша

2 луковицы

2 моркови

1 зубчика чеснока

150 мл сливок 20% жирности

50 г сливочного масла

растительное масло

зелень петрушки

соль

молотый черный перец

Способ приготовления:

В Украине такое блюдо назвали бы картофельной запеканкой, но вот для жителей Америки это - пирог, который подается в конце трапезы, перед десертом.

Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности в подсоленной воде.

Затем приготовить из него пюре, добавив теплые сливки и половину сливочного масла.

Мелко нарубленный лук, чеснок и нарезанную тонкими кружочками морковь смешать с фаршем и, помешивая, обжарить с маслом на сковороде.

Посолить и поперчить по вкусу, затем выложить в смазанную маслом керамическую форму. Сверху расположить картофельное пюре и отправить в нагретую до 160 °С духовку на 35 минут. При подаче украсить зеленью петрушки.

Калорийность -- 390 ккал

Время приготовления -- 1 час

Сложность ***

