Варенье из груш (рецепт)

5 августа 2021 11:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Варенье из груш (рецепт)
Варенье из груш (рецепт)
Shutterstock

Простое грушевое варенье получится очень красивым и аппетитным, если для его приготовления груши нарезать дольками.

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Это варенье отличается тонким, поистине деликатесным вкусом и ароматом. Домашнее грушевое варенье – царское угощение к чаю.

Ингредиенты:

  • 1 кг груш
  • 1,5 кг сахара
  • щепотка ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Крепкие, неперезрелые груши очистить от кожицы и разрезать на дольки, удалив сердцевину.
  2. Положить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она только покрыла плоды, и варить, пока не станут мягкими.
  3. В посуду для варенья положить сахар, залить двумя стаканами отвара, полученного при варке груш, размешать и дать закипеть.
  4. В горячий сироп опустить приготовленные фрукты всыпать ванильный сахар и при слабом кипении варить варенье до готовности. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать.
     

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