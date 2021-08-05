Варенье из груш (рецепт)
5 августа 2021 11:15
Варенье из груш (рецепт)
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Простое грушевое варенье получится очень красивым и аппетитным, если для его приготовления груши нарезать дольками.
Ингредиенты:
- 1 кг груш
- 1,5 кг сахара
- щепотка ванильного сахара
Способ приготовления:
- Крепкие, неперезрелые груши очистить от кожицы и разрезать на дольки, удалив сердцевину.
- Положить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она только покрыла плоды, и варить, пока не станут мягкими.
- В посуду для варенья положить сахар, залить двумя стаканами отвара, полученного при варке груш, размешать и дать закипеть.
- В горячий сироп опустить приготовленные фрукты всыпать ванильный сахар и при слабом кипении варить варенье до готовности. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать.