Варенье из груш (рецепт) Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Варенье из груш (рецепт) Shutterstock

Простое грушевое варенье получится очень красивым и аппетитным, если для его приготовления груши нарезать дольками.