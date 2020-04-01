Samsung Smart TV та MEGOGO дарують безліч розваг

Проводьте час цікаво і з користю: всі власники Samsung Smart TV отримують безкоштовну передплату на медіасервіс MEGOGO.

Перебуваючи вдома ви можете робити безліч корисних і цікавих речей: працювати, навчатися спілкуватися онлайн та яскраво проводити свій час. Якщо ви власник Samsung Smart TV — для вас є чудова нагода отримати безліч розваг та цікавого контенту від MEGOGO! Протягом квітня з 01.04 – 30.04, активувавши промокод SAMSUNG20 в додатку MEGOGO на своєму Samsung Smart TV, або на сторінці , ви отримаєте 14 днів безкоштовної передплати на пакет «ТБ і Кіно: Максимальна» для всієї вашої родини. Дивіться фільми і спортивні трансляції, переглядайте улюблені телепередачі, а також слухайте аудіокниги та подкасти у мобільному додатку!

Пакет включає в себе:

понад 250+ каналів в ефірі та у записі

13 500+ фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD

4 000+ аудіокниг і подкастів у мобільному додатку

Популярні серіалі AMEDIATEKA та START

Трансляції топових футбольних ліг

Ви можете активувати промокод в додатку MEGOGO на Samsung Smart TV або на сторінці.

Що потрібно зробити аби активувати промокод на вашому Samsung Smart TV?

1. Відкрийте меню Samsung Smart TV та оберіть серед рекомендованих додатків MEGOGO.

2. В розділі «Профіль» оберіть опцію "Ввести промокод".

3. Введіть SAMSUNG20 у відповідне поле.

Зверніть увагу, що використати промокод можна лише один раз.

А якщо ви ще не є власником Samsung SmartTV, то для вас є чудова нагода скористатися зручною онлайн-купівлею з безкоштовною доставкою та додатковим роком гарантії на усі телевізори у мережі брендових магазинів Samsung Experience Stores або у магазинах наших партнерів!

Детальніше про умови на сайті.