Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Не знаете, чем себя занять на карантине из-за коронавируса?
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список интересных теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 1 апреля.
Интервью с вампиром
- США, ужасы, фэнтези, драма, 1994
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 8.0
- ViP Megahit, 1 апреля 14:20
Вампир рассказывает любопытному молодому репортеру историю своей жизни. Все началось в 1971 году, когда молодой плантатор Луи потерял любимую жену и ребенка. Он захотел умереть, но вместо этого обрел вечную жизнью и неутолимую жажду крови.
Культовая экранизация одноименного романа Энн Райс.
Она
- США, фантастика, драма, мелодрама, 2013
- Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 7.6
- TV1000, 1 апреля 15:50
Одинокий писатель покупает операционную систему с искусственным интеллектом. Операционка обладает приятным женским голосом и удивительным чувством юмором. Она искренняя и внимательная. Мужчина не успевает заметить, как дружба с цифровой женщиной перерастает в любовь....
Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Старски и Хатч
- США, комедия, криминал, 2004
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.9
- ViP Comedy, 1 апреля 18:55
Шеф полиции объединяет в одну команду двух талантливых, но непутевых копов. Старски — опытный детектив, маниакально преданный своей работе. Одна беда — он меняет напарников как перчатки. Хатч схватывает все на лету, но излишняя спешка приводит к частому провалу заданий. Смогут ли они сработаться и остановить процветающий в городе наркобизнес?
Одну из центральных ролей сыграл популярный американский рэпер Snoop Dogg.
Добро пожаловать в Zомбилэнд
- США, ужасы, фантастика, комедия, приключения, 2009
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5
- TV1000 Action, 1 апреля 19:35
Зомби захватили мир. Группа выживших пытается добраться до парка развлечений, считая, что там они окажутся в безопасности. Путь к месту назначению будет нелегок, ведь на каждом шагу их поджидают толпы кровожадных живых мертвецов.
Трэшовый ужастик-комедия с хорошим юмором и экшеном.
Как украсть небоскреб
- CША, боевик, комедия, криминал, 2011
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.7
- TV1000, 1 апреля 20:10
Управляющий многоэтажным жилым комплексом решает наказать богача, который присвоил себе все пенсионные сбережения обслуживающего персонала небоскреба. Он обращается за помощью к профессиональному вору, чтобы вместе ограбить мошенника.
Легкая криминальная комедия с Беном Стиллером и Эдди Мерфи в главных ролях.