Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

1 апреля 2020 12:43 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Не знаете, чем себя занять на карантине из-за коронавируса?

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В подборке интересных, захватывающих и остросюжетных фильмов вы обязательно найдете себе фильм по душе. Поэтому оставайтесь дома, в безопасности, устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь просмотром!

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список интересных теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 1 апреля. 

Интервью с вампиром

  • США, ужасы, фэнтези, драма, 1994
  • Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 8.0
  • ViP Megahit, 1 апреля 14:20

Вампир рассказывает любопытному молодому репортеру историю своей жизни. Все началось в 1971 году, когда молодой плантатор Луи потерял любимую жену и ребенка. Он захотел умереть, но вместо этого обрел вечную жизнью и неутолимую жажду крови.

Культовая экранизация одноименного романа Энн Райс.

Она

  • США, фантастика, драма, мелодрама, 2013
  • Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 7.6
  • TV1000, 1 апреля 15:50

Одинокий писатель покупает операционную систему с искусственным интеллектом. Операционка обладает приятным женским голосом и удивительным чувством юмором. Она искренняя и внимательная. Мужчина не успевает заметить, как дружба с цифровой женщиной перерастает в любовь.... 

Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Старски и Хатч

  • США, комедия, криминал, 2004
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.9
  • ViP Comedy, 1 апреля 18:55

Шеф полиции объединяет в одну команду двух талантливых, но непутевых копов. Старски — опытный детектив, маниакально преданный своей работе. Одна беда — он меняет напарников как перчатки. Хатч схватывает все на лету, но излишняя спешка приводит к частому провалу заданий. Смогут ли они сработаться и остановить процветающий в городе наркобизнес?

Одну из центральных ролей сыграл популярный американский рэпер Snoop Dogg.

Добро пожаловать в Zомбилэнд

  • США, ужасы, фантастика, комедия, приключения, 2009
  • Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5
  • TV1000 Action, 1 апреля 19:35

Зомби захватили мир. Группа выживших пытается добраться до парка развлечений, считая, что там они окажутся в безопасности. Путь к месту назначению будет нелегок, ведь на каждом шагу их поджидают толпы кровожадных живых мертвецов. 

Трэшовый ужастик-комедия с хорошим юмором и экшеном.

Как украсть небоскреб

  • CША, боевик, комедия, криминал, 2011
  • Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.7
  • TV1000, 1 апреля 20:10

Управляющий многоэтажным жилым комплексом решает наказать богача, который присвоил себе все пенсионные сбережения обслуживающего персонала небоскреба. Он обращается за помощью к профессиональному вору, чтобы вместе ограбить мошенника.

Легкая криминальная комедия с Беном Стиллером и Эдди Мерфи в главных ролях.

 

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