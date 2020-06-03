Новый IPhone - уже в сентябре: чем нас удивит очередная модель

3 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Новый IPhone - уже в сентябре: чем нас удивит очередная модель
Новый IPhone - уже в сентябре: чем нас удивит очередная модель
Pinterest

Презентация новой версии IPhone всегда была большим событием для любителей техники Apple.

Читайте такжеКак уменьшить потребление калорий на диете: ТОП-4 совета
Традиционно каждый сентябрь компания Apple презентует новый смартфон в конце месяца. Но уже сейчас множество компаний-конкурентов начинают предполагать, какой же будет следующая модель телефона. Хоть детальной информации никто из представителей компании еще не анонсировал, уже можно делать некоторые выводы относительно того, каким же будет новый iPhone и найдет ли он свою аудиторию среди украинских фанатов. 

Что уже известно о будущем смарфтоне?

В 2020 году iPhone оснастят поддержкой 5G. Однако работать он сможет только в тех местах, где есть соответствующее покрытие. А значит, мечтать в Украине об использовании 5G нужно будет еще очень долго. (правда, работать он будет только в местах покрытия). 

Читайте такжеУченые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью
Многие цифровые аналитики и неравнодушные фанаты уже вывели несколько предположений относительно названий моделей. Таким образом вероятнее всего на рынке появятся смартфоны, которые будут дублировать прошлогоднюю линейку по названиям: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Возможно выйдет и iPhone 12 Plus. Но по повожу этой модели аналитики не разделяют одного мнения. 

Новый iPhone также оснастят мощным и стильным OLED-дисплеем. Кстати, в некоторые модели вполне могут добавить IPS-матрицу SE 2 - бюджетный вариант на подобие iPhone XR. 

Традиционно вместе с iPhone презентуют и новые Apple Watch. В этот раз в них добавили улучшенную защиту от воды и более качественный дисплей.

Напомним, 

Облако тегов

советы техника iPhone смартфон

Материалы по теме

Как лето выглядеть дорого и стильно: ТОП-3 вещи
Lifestyle

Как лето выглядеть дорого и стильно: ТОП-3 вещи
Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром
ЗОЖ

Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром
От каких вещей в вашем доме следует поскорее избавиться: вы в опасности
Полезные советы

От каких вещей в вашем доме следует поскорее избавиться: вы в опасности
Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия
Психология

Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK