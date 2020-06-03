Новый IPhone - уже в сентябре: чем нас удивит очередная модель

Новый IPhone - уже в сентябре: чем нас удивит очередная модель

Презентация новой версии IPhone всегда была большим событием для любителей техники Apple.

Что уже известно о будущем смарфтоне?

Традиционно каждый сентябрь компания Apple презентует новый смартфон в конце месяца. Но уже сейчас множество компаний-конкурентов начинают предполагать, какой же будет следующая модель телефона. Хоть детальной информации никто из представителей компании еще не анонсировал, уже можно делать некоторые выводы относительно того, каким же будет новый iPhone и найдет ли он свою аудиторию среди украинских фанатов.

В 2020 году iPhone оснастят поддержкой 5G. Однако работать он сможет только в тех местах, где есть соответствующее покрытие. А значит, мечтать в Украине об использовании 5G нужно будет еще очень долго. (правда, работать он будет только в местах покрытия).

Многие цифровые аналитики и неравнодушные фанаты уже вывели несколько предположений относительно названий моделей. Таким образом вероятнее всего на рынке появятся смартфоны, которые будут дублировать прошлогоднюю линейку по названиям: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Возможно выйдет и iPhone 12 Plus. Но по повожу этой модели аналитики не разделяют одного мнения.

Новый iPhone также оснастят мощным и стильным OLED-дисплеем. Кстати, в некоторые модели вполне могут добавить IPS-матрицу SE 2 - бюджетный вариант на подобие iPhone XR.

Традиционно вместе с iPhone презентуют и новые Apple Watch. В этот раз в них добавили улучшенную защиту от воды и более качественный дисплей.

Напомним,