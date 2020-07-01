В июле украинцы увидят парад планет
В июле украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое зрелище, так называемый парад планет!
Наблюдать уникальное зрелище желательно с помощью телескопов, однако и невооруженным взглядом можно будет увидеть некоторые планеты, находящиеся с нами по соседству. Например, в ночное время на небе украинцы смогут разглядеть Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам — Венеру.
Уран и Нептун увидеть без специальной техники не получится.
Примечательно, что в июле нас ожидают еще несколько интересных астрономических событий, 4 июля Земля окажется на максимальном расстоянии от Солнца, а 5 июля произойдет лунное затмение, однако увидеть его смогут только жители Африки и Америки, но в Интернете проведут трансляции данного явления.
Напомним,