В июле украинцы увидят парад планет

1 июля 2020 23:00 Алла Лысак
В июле украинцы увидят парад планет
В июле украинцы увидят парад планет
pixabay.com

В июле украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое зрелище, так называемый парад планет!

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В июле 2020 года почти в один ряд выстроятся планеты Солнечной системы!

Наблюдать уникальное зрелище желательно с помощью телескопов, однако и невооруженным взглядом можно будет увидеть некоторые планеты, находящиеся с нами по соседству. Например, в ночное время на небе украинцы смогут разглядеть Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам — Венеру. 

Уран и Нептун увидеть без специальной техники не получится.

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Искать планеты советуем с 4 июля, наблюдать за парадом планет можно на протяжении двух недель.

Примечательно, что в июле нас ожидают еще несколько интересных астрономических событий, 4 июля Земля окажется на максимальном расстоянии от Солнца, а 5 июля произойдет лунное затмение, однако увидеть его смогут только жители Африки и Америки, но в Интернете проведут трансляции данного явления.

Напомним,

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