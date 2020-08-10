Ученые развенчали самый стойкий миф о сперматозоидах

10 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые развенчали самый стойкий миф о сперматозоидах
Ученые развенчали самый стойкий миф о сперматозоидах

Общество около 350 лет заблуждалось относительно того, как на самом деле двигаются сперматозоиды.

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Ученые из Великобритании и Мексики изучили движение сперматозоидов при помощи современного 3D-микроскопа и опубликовали свои выводы в журнале Science Advances.

До этого считалось, что сперматозоиды двигаются, покачивая хвостом из стороны в сторону. Такое мнение еще в 1677 году высказал натуралист из Голландии Антони ван Левенгук. Но при помощи новых технология ученым удалось увидеть, как же это происходит на самом деле: от теории пришлось отказаться.

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Сперматозоиды двигают хвостом лишь в одну сторону и после каждого такого движения переворачиваются, увидели исследователи. 

Данное открытие поможет более активно бороться к бесплодием у мужчин, вызванным низким качеством спермы. 

Напомним,

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