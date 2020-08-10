Ученые развенчали самый стойкий миф о сперматозоидах
Общество около 350 лет заблуждалось относительно того, как на самом деле двигаются сперматозоиды.
До этого считалось, что сперматозоиды двигаются, покачивая хвостом из стороны в сторону. Такое мнение еще в 1677 году высказал натуралист из Голландии Антони ван Левенгук. Но при помощи новых технология ученым удалось увидеть, как же это происходит на самом деле: от теории пришлось отказаться.
Данное открытие поможет более активно бороться к бесплодием у мужчин, вызванным низким качеством спермы.
Напомним,