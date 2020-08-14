Когда в Украине появится 5G: полная информация
5G - интернет-соединение нового поколения. Именно благодаря ему все человечество делает большой шаг вперед. Предлагаем узнать, кода же 5G доберется до Украины.
"У нас уже есть законодательство, которое регулирует рано так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где его сейчас нет", – отмечает Рудык.
Как отмечает чиновница, подключить 3G и 4G тоже было трудно. Однако это получилось сделать.
Она объяснила, что трудно представить, когда именно пятое поколение мобильных сетей появится в Украине. Скорее всего, ожидать его можно не раньше следующего года.
Напомним,