Когда в Украине появится 5G: полная информация

14 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Когда в Украине появится 5G: полная информация
Когда в Украине появится 5G: полная информация
pixabay.com

5G - интернет-соединение нового поколения. Именно благодаря ему все человечество делает большой шаг вперед. Предлагаем узнать, кода же 5G доберется до Украины.

Читайте такжеApple отключит от Интернета iPhone
5G обеспечивает идеальный сигнал и позволяет работать одному миллиону приборов на один квадратный метр. Глава партии "Голос" Кира Руды рассказала, что активно работает с коллегами над тем, чтобы сделать свободный доступ к интернету для всех людей. 

"У нас уже есть законодательство, которое регулирует рано так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где его сейчас нет", – отмечает Рудык.

Читайте такжеЗащищая Джейкоба: Apple TV+ представил судебную драму с Крисом Эвансом
Однако она уточнила, что внедрение 5G – совсем другой вопрос. Он очень сложный. По словам Рудык, в Украине уже говорить о лицензии на 5G, однако есть один нюанс. Сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно будет трудно. 

Как отмечает чиновница, подключить 3G и 4G тоже было трудно. Однако это получилось сделать. 

Она объяснила, что трудно представить, когда именно пятое поколение мобильных сетей появится в Украине. Скорее всего, ожидать его можно не раньше следующего года. 

Напомним, 

 

Облако тегов

Украина наука техника технологии

Материалы по теме

Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд
Наука и техника

Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд
Куда лететь 12 августа: Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
Путешествия

Куда лететь 12 августа: Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
Apple начала судиться с компанией c похожим логотипом
Наука и техника

Apple начала судиться с компанией c похожим логотипом
Ревизор Юлия Панкова похудела на 9 кг: телеведущая раскрыла свои эффективные методы
Новости

Ревизор Юлия Панкова похудела на 9 кг: телеведущая раскрыла свои эффективные методы

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK