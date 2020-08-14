Когда в Украине появится 5G: полная информация

5G - интернет-соединение нового поколения. Именно благодаря ему все человечество делает большой шаг вперед. Предлагаем узнать, кода же 5G доберется до Украины.

5G обеспечивает идеальный сигнал и позволяет работать одному миллиону приборов на один квадратный метр. Глава партии "Голос" Кира Руды рассказала, что активно работает с коллегами над тем, чтобы сделать свободный доступ к интернету для всех людей.

"У нас уже есть законодательство, которое регулирует рано так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где его сейчас нет", – отмечает Рудык.

Однако она уточнила, что внедрение 5G – совсем другой вопрос. Он очень сложный. По словам Рудык, в Украине уже говорить о лицензии на 5G, однако есть один нюанс. Сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно будет трудно.

Как отмечает чиновница, подключить 3G и 4G тоже было трудно. Однако это получилось сделать.

Она объяснила, что трудно представить, когда именно пятое поколение мобильных сетей появится в Украине. Скорее всего, ожидать его можно не раньше следующего года.

Напомним,