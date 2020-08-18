H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия
18 августа 2020 11:30
Антонина Старовойт
H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия
pixabay.com
Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине.
H&M создали куртку, которая имитирует объятия, – для тех, кому одиноко в период изоляции и социального дистанциирования.
Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине. Джинсовая куртка Wearable Love со встроенными датчиками передает ощущение объятий своему владельцу.
Вместе с курткой покупатель получает регистрационный код, которым можно поделиться со своими близкими через специальную программу. Те, у кого есть код, смогут активировать датчики и "передать объятия". Среди других опций – возможность создавать индивидуальный паттерн касаний. Датчики можно активировать через приложение и Bluetooth.
Пока непонятно, сколько будет стоит куртка и где ее можно будет купить.
Напомним,