H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия

Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине.

H&M создали куртку, которая имитирует объятия, – для тех, кому одиноко в период изоляции и социального дистанциирования.

Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине. Джинсовая куртка Wearable Love со встроенными датчиками передает ощущение объятий своему владельцу.

Вместе с курткой покупатель получает регистрационный код, которым можно поделиться со своими близкими через специальную программу. Те, у кого есть код, смогут активировать датчики и "передать объятия". Среди других опций – возможность создавать индивидуальный паттерн касаний. Датчики можно активировать через приложение и Bluetooth.

Пока непонятно, сколько будет стоит куртка и где ее можно будет купить.

Напомним,