H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия

18 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия
H&M создали куртку, которая имитирует человеческие объятия
pixabay.com

Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине.

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H&M создали куртку, которая имитирует объятия, – для тех, кому одиноко в период изоляции и социального дистанциирования. 

Модель разработало подразделение H&M Lab в Берлине. Джинсовая куртка Wearable Love со встроенными датчиками передает ощущение объятий своему владельцу. 

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Вместе с курткой покупатель получает регистрационный код, которым можно поделиться со своими близкими через специальную программу. Те, у кого есть код, смогут активировать датчики и "передать объятия". Среди других опций – возможность создавать индивидуальный паттерн касаний. Датчики можно активировать через приложение и Bluetooth. 

Пока непонятно, сколько будет стоит куртка и где ее можно будет купить. 

Напомним, 

 

 

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