Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей

Робот будет находиться в труднодоступных местах и фиксировать состояние экосистем.

Американские инженеры по робототехнике создали робота SlothBot, который будет отслеживать изменения климата.

Робот в виде милого ленивца будет находиться на подвешенных кабелях в кронах деревьев ботанических садов Атланты и фиксировать показатели температуры, влажности воздуха и уровня углекислого газа.

Идейным вдохновителем робота является Магнус Эгерштедт, профессор робототехники в Технологическом институте Джорджии. Ученый задумался над созданием SlothBot, когда наблюдал за ленивцами. Мужчина решил создать робота, который будет находиться в труднодоступных для людей местах – например, кроне дерева – и анализировать изменения окружающей среды в течение определенного времени.

SlothBot не очень активен. Двигается он только в случае, когда нужно подзарядиться через встроенные солнечные панели.

Сейчас существует только один такой робот. Однако Эгерштедт не планирует останавливаться на этой идее, поскольку видит в ней практический потенциал для слежения за изменениями окружающей среды. Впоследствии ученый планирует добавить больше датчиков к следующим версиям SlothBot, чтобы те могли отслеживать присутствие насекомых.

Напомним,