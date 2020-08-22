Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей
Робот будет находиться в труднодоступных местах и фиксировать состояние экосистем.
Американские инженеры по робототехнике создали робота SlothBot, который будет отслеживать изменения климата.
Робот в виде милого ленивца будет находиться на подвешенных кабелях в кронах деревьев ботанических садов Атланты и фиксировать показатели температуры, влажности воздуха и уровня углекислого газа.
SlothBot не очень активен. Двигается он только в случае, когда нужно подзарядиться через встроенные солнечные панели.
Сейчас существует только один такой робот. Однако Эгерштедт не планирует останавливаться на этой идее, поскольку видит в ней практический потенциал для слежения за изменениями окружающей среды. Впоследствии ученый планирует добавить больше датчиков к следующим версиям SlothBot, чтобы те могли отслеживать присутствие насекомых.
Напомним,