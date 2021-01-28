В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию
28 января 2021 23:00
В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию
pixabay.com
Одним из самых вероятных кандидатов является вирус Nipah (Нипах).
The Guardian.
Вирус Нипах – инфекционное заболевание, которое быстро распространяется. Нипах может взорваться и спровоцировать пандемию, которая будет с лекарственно-устойчивой инфекцией. Болезнь может протекать бессимптомно, в тяжелых случаях провоцирует серьезные респираторные расстройства, энцефалит, отек мозга и другие неприятности,– отметила директор организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.
Лишь в 2020 году от вируса Нипах погибло 10 человек в Индии.
Напомним,