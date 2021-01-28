В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию

28 января 2021 23:00 Алла Лысак
В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию
В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию
pixabay.com

Одним из самых вероятных кандидатов является вирус Nipah (Нипах).

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Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус Нипах может спровоцировать следующую пандемию. Смертность может составить от 40 до 70%, поскольку лекарства от болезни пока нет, сообщает The Guardian.

Вирус Нипах – инфекционное заболевание, которое быстро распространяется. Нипах может взорваться и спровоцировать пандемию, которая будет с лекарственно-устойчивой инфекцией. Болезнь может протекать бессимптомно, в тяжелых случаях провоцирует серьезные респираторные расстройства, энцефалит, отек мозга и другие неприятности,
– отметила директор организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.

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Впервые о данном вирусе медики сообщили в 1999 году, вспышка заболевания произошла в Малайзии. В данный момент вирус переносят только представители семейства крылановых, в том числе летучие лисицы.

Лишь в 2020 году от вируса Нипах погибло 10 человек в Индии.

Напомним,

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