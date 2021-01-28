В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию

В ВОЗ назвали вирус, который может спровоцировать новую пандемию

Одним из самых вероятных кандидатов является вирус Nipah (Нипах).

Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус Нипах может спровоцировать следующую пандемию. Смертность может составить от 40 до 70%, поскольку лекарства от болезни пока нет, сообщает The Guardian

Вирус Нипах – инфекционное заболевание, которое быстро распространяется. Нипах может взорваться и спровоцировать пандемию, которая будет с лекарственно-устойчивой инфекцией. Болезнь может протекать бессимптомно, в тяжелых случаях провоцирует серьезные респираторные расстройства, энцефалит, отек мозга и другие неприятности,

– отметила директор организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.

Впервые о данном вирусе медики сообщили в 1999 году, вспышка заболевания произошла в Малайзии. В данный момент вирус переносят только представители семейства крылановых, в том числе летучие лисицы.

Лишь в 2020 году от вируса Нипах погибло 10 человек в Индии.

Напомним,