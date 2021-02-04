Ученые определились с причиной вымирания динозавров

4 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
Ученые определились с причиной вымирания динозавров
Ученые определились с причиной вымирания динозавров
pixabay.com

Никто не сомневался, что в меловом периоде на Землю упал метеорит, однако мнения ученых расходились по ряду вопросов.

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Эксперты и палеонтологи в новом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, заявили, что если бы не метеорит, динозавры продолжили царствовать на планете еще много лет.

Вымирание было внезапным концом эпохи, связывают его с падением на Землю крупного метеорита, которое смогли пережить только маленькие виды.

Исследование видится едва ли не революционным, ведь до недавнего времени ученые называли вымирание динозавров неизбежным.

Считалось, что падение астероида лишь сдвинуло сроки исчезновения динозавров, якобы на конец мелового периода они уже находились в упадке, а вымирание было неминуемым эволюционным звеном.
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Команда исследователей Университета Бата вместе с британским Музеем естественной истории с этим не согласилась. В их исследовании речь идет о том, что видовое разнообразие динозавров в тот период свидетельствует о возможностях дальнейшего развития.

Отметим, что динозавры почти полностью исчезли с лица Земли 65 млн лет назад.

Напомним,

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