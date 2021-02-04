Ученые определились с причиной вымирания динозавров
Никто не сомневался, что в меловом периоде на Землю упал метеорит, однако мнения ученых расходились по ряду вопросов.
Вымирание было внезапным концом эпохи, связывают его с падением на Землю крупного метеорита, которое смогли пережить только маленькие виды.
Исследование видится едва ли не революционным, ведь до недавнего времени ученые называли вымирание динозавров неизбежным.
Считалось, что падение астероида лишь сдвинуло сроки исчезновения динозавров, якобы на конец мелового периода они уже находились в упадке, а вымирание было неминуемым эволюционным звеном.
Отметим, что динозавры почти полностью исчезли с лица Земли 65 млн лет назад.
Напомним,