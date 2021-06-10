Ученые подтвердили существование пятого океана

10 июня 2021 13:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые подтвердили существование пятого океана
Ученые подтвердили существование пятого океана
pixabay.com

National Geographic, выпускающий карты мира с 1915 года, теперь будет отмечать на них Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый и Южный океаны.

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Географ общества Алекс Тейт заявил, что ученые уже давно говорили о наличии пятого океана на земном шаре, однако его официальное признание откладывалось.  

Между учеными тоже не было однозначного мнения, некоторые считали, что воды вокруг Антарктиды не обладают настолько уникальными характеристиками, чтобы заслужить отдельное название. Другие же отвергали идею, что эти воды можно считать продолжением Тихого, Атлантического и Индийского океанов. 

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У нас есть решение о наличии Южного океана, датированное 1937 годом, но спустя двадцать лет его отменили из-за давления научного сообщества.

Ученые подтвердили существование пятого океана / pixabay.com

Южный океан определяется течением, а не материками.

Течение сформировалось, когда Антарктида отделилась от Южной Америки, а это случилось более 34 млн лет назад.

Напомним, 

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