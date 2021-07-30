Стоит ли опасаться побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине уже сделали 4,7 млн прививок, при этом риск возникновения серьезных побочных эффектов не превышает 1%.

По информации Государственного экспертного центра Минздрава, в Украине ввели почти 500 тыс. доз Covishield, 1,5 млн доз CoronaVac, 1,7 млн Pfizer и 964 тыс. доз AstraZeneca. Вакцинация не всеми из указанных препаратов ныне продолжается.

Кроме того, в Украине начали вакцинацию американским препаратом Moderna, пациентами он переносится хорошо.

Что касается побочных эффектов, возникших у Украинцев, то по гендерным и возрастным категориям они распределяются так:

AstraZeneca — чаще всего зафиксированы у мужчин и женщин в возрасте от 61 до 72 лет. Covishield — у женщин в возрасте 31-45 лет и у мужчин в возрасте от 46 до 60 лет. CoronaVac — у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет; Pfizer — у женщин и мужчин старше 46 лет (до 60 лет).

Напомним,