Стоит ли опасаться побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в Украине

30 июля 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Стоит ли опасаться побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в Украине
Стоит ли опасаться побочных эффектов после вакцинации от COVID-19
pixabay.com

В Украине уже сделали 4,7 млн прививок, при этом риск возникновения серьезных побочных эффектов не превышает 1%.

По информации Государственного экспертного центра Минздрава, в Украине ввели почти 500 тыс. доз Covishield, 1,5 млн доз CoronaVac, 1,7 млн Pfizer и 964 тыс. доз AstraZeneca. Вакцинация не всеми из указанных препаратов ныне продолжается. 

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Кроме того, в Украине начали вакцинацию американским препаратом Moderna, пациентами он переносится хорошо.

Что касается побочных эффектов, возникших у Украинцев, то по гендерным и возрастным категориям они распределяются так:

AstraZeneca — чаще всего зафиксированы у мужчин и женщин в возрасте от 61 до 72 лет. Covishield —  у женщин в возрасте 31-45 лет и у мужчин в возрасте от 46 до 60 лет. CoronaVac — у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет; Pfizer —  у женщин и мужчин старше 46 лет (до 60 лет).

Напомним,

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