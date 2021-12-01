Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

1 декабря 2021 19:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
pixabay.com

Группа американских ученых из университета Вермонта открыла две новых группы крови.

Новые типы получили название Junior и Langereis. 

Помимо американцев, названные группы крови встречаются у жителей Японии, а также у некоторых европейских цыган.

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Чтобы найти новую кровь специалисты наблюдали за тысячами людей.

Удалось выяснить, что носители Junior и Langereis обладают отрицательным резус-фактором, а среди особенностей такой крови следует выделить 32 белковых структуры (в классических группах их 30), на основе которых и определяется тип.

Две новые белковые структуры отвечают за устойчивость к раку.

Специалисты подчеркнули, подобные уникальные изменения следует связывать со смешением крайне малой доли частиц крови при переливании.

Напомним,

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