Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Группа американских ученых из университета Вермонта открыла две новых группы крови.

Новые типы получили название Junior и Langereis.

Помимо американцев, названные группы крови встречаются у жителей Японии, а также у некоторых европейских цыган.

Чтобы найти новую кровь специалисты наблюдали за тысячами людей.

Удалось выяснить, что носители Junior и Langereis обладают отрицательным резус-фактором, а среди особенностей такой крови следует выделить 32 белковых структуры (в классических группах их 30), на основе которых и определяется тип.

Две новые белковые структуры отвечают за устойчивость к раку.

Специалисты подчеркнули, подобные уникальные изменения следует связывать со смешением крайне малой доли частиц крови при переливании.

Напомним,