Осторожно! Названа группа крови, обладатели которой плохо переносят вакцинацию

Врач рассказали, люди с какой группой крови хуже всего переносят прививки

Группа крови связана с восприятием организмом вакцин, которые вводят человеку для защиты от разных заболеваний.

Вы, конечно же, заметили, что на любые прививки люди реагируют по-разному. Кто-то, как правило, переносит их хорошо, а кому-то от каждой прививки становится плохо. В деле индивидуального восприятия вакцин играет роль и группа крови, отмечает врач-кардиолог Владимир Подхомутников.

Специалист подчеркнул, что меньше всего повезло обладателям первой группы крови: они имеют высокую чувствительность к прививкам.

Для них характерно, что после прививки в течение двух-трех дней отмечается повышение температуры, раздражительность, вялость. Советую потреблять большое количество воды и, если ухудшается самочувствие, вызывать скорую помощь.

Что касается обладателей второй группы крови, то они положительно переносят вакцины. Однако у них чувствительны органы ЖКТ, поэтому иногда пероральные вакцины вызывают незначительные реакции.

У людей с третьей группой крови чаще всего наблюдается плохая реакция на прививки. Предполагается, что это связано с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.

При четвертой группе крови негативные реакции на вакцинацию обычно не регистрируются, уточнил профессор.

Напомним,