Осторожно! Названа группа крови, обладатели которой плохо переносят вакцинацию
Группа крови связана с восприятием организмом вакцин, которые вводят человеку для защиты от разных заболеваний.
Специалист подчеркнул, что меньше всего повезло обладателям первой группы крови: они имеют высокую чувствительность к прививкам.
Для них характерно, что после прививки в течение двух-трех дней отмечается повышение температуры, раздражительность, вялость. Советую потреблять большое количество воды и, если ухудшается самочувствие, вызывать скорую помощь.
У людей с третьей группой крови чаще всего наблюдается плохая реакция на прививки. Предполагается, что это связано с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.
При четвертой группе крови негативные реакции на вакцинацию обычно не регистрируются, уточнил профессор.
Напомним,