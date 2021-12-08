Осторожно! Названа группа крови, обладатели которой плохо переносят вакцинацию

8 декабря 2021 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Осторожно! Названа группа крови, обладатели которой плохо переносят вакцинацию
Врач рассказали, люди с какой группой крови хуже всего переносят прививки
pixabay.com

Группа крови связана с восприятием организмом вакцин, которые вводят человеку для защиты от разных заболеваний.

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Вы, конечно же, заметили, что на любые прививки люди реагируют по-разному. Кто-то, как правило, переносит их хорошо, а кому-то от каждой прививки становится плохо. В деле индивидуального восприятия вакцин играет роль и группа крови, отмечает врач-кардиолог Владимир Подхомутников.

Специалист подчеркнул, что меньше всего повезло обладателям первой группы крови: они имеют высокую чувствительность к прививкам.

Для них характерно, что после прививки в течение двух-трех дней отмечается повышение температуры, раздражительность, вялость. Советую потреблять большое количество воды и, если ухудшается самочувствие, вызывать скорую помощь.

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Что касается обладателей второй группы крови, то они положительно переносят вакцины. Однако у них чувствительны органы ЖКТ, поэтому иногда пероральные вакцины вызывают незначительные реакции.

У людей с третьей группой крови чаще всего наблюдается плохая реакция на прививки. Предполагается, что это связано с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.

При четвертой группе крови негативные реакции на вакцинацию обычно не регистрируются, уточнил профессор.

Напомним,

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