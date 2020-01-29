Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

В связи с распространением смертельного коронавируса Украина прекращает авиасообщение с КНР до стабилизации ситуации.

С понедельника, 3 февраля, Украина отменяет все прямые рейсы в Китай и перестает принимать рейсы из КНР, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны в среду, 29 января, на брифинге.

По словам представителя ведомства, такая мера призвана препятствовать распространению на территорию страны коронавируса, появившегося в Китае в минувшем декабре.

Отметим, что количество инфицированных жителей Китая всего за день увеличилось на 1,5 тысячи. В данный момент коронавирус обнаружен у 5974 пациентов. Продолжают фиксировать коронавирус и в других странах, в том числе европейских. В Украине коронавируса, по состоянию на 29 января, нет.

С завтрашнего дня Украина начнет направлять чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Китая.

Напомним,