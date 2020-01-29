Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

29 января 2020 22:00 Алла Лысак
Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем
Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем
pixabay.com

В связи с распространением смертельного коронавируса Украина прекращает авиасообщение с КНР до стабилизации ситуации.

С понедельника, 3 февраля, Украина отменяет все прямые рейсы в Китай и перестает принимать рейсы из КНР, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны в среду, 29 января, на брифинге.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год для Водолея: любовь, финансы и здоровье
По словам представителя ведомства, такая мера призвана препятствовать распространению на территорию страны коронавируса, появившегося в Китае в минувшем декабре. 

Отметим, что количество инфицированных жителей Китая всего за день увеличилось на 1,5 тысячи. В данный момент коронавирус обнаружен у 5974 пациентов. Продолжают фиксировать коронавирус и в других странах, в том числе европейских. В Украине коронавируса, по состоянию на 29 января, нет.

С завтрашнего дня Украина начнет направлять чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Китая. 

Напомним,

Облако тегов

Украина Китай самолет

Материалы по теме

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Дмитрий Комаров рассказал о народной медицине в Китае – четки от стресса и настойки на змеях
Анонсы на ТВ

Дмитрий Комаров рассказал о народной медицине в Китае – четки от стресса и настойки на змеях
В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы
АвтоЛеди

В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы
Мир наизнанку: Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона программы
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона программы

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK