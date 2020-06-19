Сегодня мы расскажем, как устроить незабываемый отпуск в 2020 году в самых живописных уголках Херсонщины.

Украинский «гранд каньон»: Станиславские скалы

На этой неделе ТСН на «1+1» начала спецпроект «Украина All Inclusive», чтобы рассказать зрителям о малоизвестных туристических локациях в Украине. В первых сюжетах журналисты ТСН Татьяна Штан и Мария Шевченко посетили впечатляющие туристические места Херсонщины, которые соревнуются в самобытности и красоте с популярными зарубежными курортами.

Станислав на Херсонщине, на первый взгляд кажется обычным селом, где нет ничего для развлечений и отдыха. Но именно здесь расположились Станиславские скалы, возвышающиеся над Днепровским лиманом. Здесь - виды с зелеными холмами и желтоватыми скалами прямо над водой. Поэтому для тех, кто мечтает увидеть Гранд Каньон или побывать в Исландии, Станислав - идеальный вариант для отпуска.

Именно здесь свой клип снимал Андрей Кузьменко на песню «Места счастливых людей». А пейзажи также очень похожи на Португалию.

Для тех, кто любит активный отдых, стоит заехать в соседние со Станиславом села - Днепровское и Кизомыс. Здесь можно сходить на рыбалку, покататься на водных лыжах, а также арендовать катер или покататься на байдарках.

Розовая вода Лемурийских озере на Херсонщине

Желающим попасть в экзотическое место стоит посетить Лемурийское, или Розовое озеро. Озеро имеет не только удивительный цвет, но и содержит полезные соли, минералы и кислоты. Оно расположено в одной из бухт залива Сиваш, на территории села Григорьевка. Туристы приезжают сюда каждый год не только для отдыха, но и для профилактики заболеваний суставов, кожи и легких.

Для туристов в селе Григорьевка есть домики, которые сдают местные жители. Здесь есть кухонные принадлежности, бытовая техника и другие удобства. Такое проживание может стоить от 115 до 1100 грн. Но можно приехать отдохнуть на озеро с палатками и провести отпуск в более «диком» формате.

Крупнейшая пустыня Европы: Олешковские пески

Олешковские пески, которые прозвали пустыней, расположены вблизи города Олешки, в 30 км от Херсона. Это - крупнейшая пустыня Европы. В Олешковской пустыне температура песка достигает 70°C, дожди тут встречаются редко. Иногда здесь случаются и песчаные бури. На территории Олешковских песков проводят пешеходные, велосипедные и конные походы.

Зебры, антилопы и ламы в заповеднике Аскания-Нова

Еще одно необычное туристическое место Херсонской области - биосферный заповедник Аскания-Нова. Его площадь - 33 тысячи гектаров, треть из которых - нетронутая заповедная степная зона. Это единственный подобный участок степи во всей Европе. Сейчас в заповеднике насчитывается более 500 видов растений и более 3 тысяч видов животных. 69 видов животных, обитающих в Аскании, занесенные в Красную книгу Украины, а 12 - занесены в Европейский красный список.о время 2-часовой экскурсии здесь можно увидеть зебру, южно-американских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей, лам, шотландских пони, лошадей Пржевальского, а еще - американских бизонов, кафрийських буйволов и других животных.