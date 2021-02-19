Город в скале и статуя Христа: ТОП-3 места Боливии, которые стоит увидеть каждому

Эксклюзив 19 февраля 2021 16:10 Юлия Крутиева
Город в скале и статуя Христа: ТОП-3 места Боливии, которые стоит увидеть каждому
Город в скале и статуя Христа: ТОП-3 места Боливии, которые стоит увидеть каждому
pixabay.com

Ведущие «Орла&Решки» на Новом канале Michelle Andrade и Позитив показали красоты южноамериканской страны.

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Боливия – страна контрастов. Здесь можно побродить по джунглям, увидеть самый большой в мире солончак и даже побывать в лунной долине. Подробнее о трех местах, которые будут интересны туристам, рассказали музыканты Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив) – ведущие первого выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон», которое показывает Новый канал.

Санта-Крус

Город Санта-Крус стоит в низине, а потому у туриста здесь не будет горной болезни. Это самый зажиточный город Боливии, он поднялся на нефти и торговли. Теперь Санта-Крус зарабатывает почти треть всех денег в стране. Ярким этот город не назовешь, но то и дело встречаешь в нем сочные краски и интересные явления.

Кафедральный собор в Санта-Крус / пресс-служба Нового канала

В центре Санта-Круса, как и в центре всех боливийских городов, стоит кафедральный собор Святого Лаврентия – главный католический храм в городе.

Собору 400 лет, за все это время его несколько раз перестраивали. Один раз свою руку приложил даже французский архитектор. Как и многие другие католические соборы, этот выглядит достаточно помпезно, – отметила Michelle Andrade.

Кафедральный собор в Санта-Крус / пресс-служба Нового канала

Самайпата

Это город, вырубленный в огромной скале. Он состоит из двух частей: большого церемониального центра и хозяйственных построек. В центре, на священном холме, приносили жертвоприношения.

Самайпата / пресс-служба Нового канала

Выглядит Самайпата так, будто гигантские термиты выстроили себе жилище с кучей ходов. Скалу обтачивали вручную, вырезав ритуальные рисунки – их заполняли жертвенной кровью. Шаманы верили, что каменный истукан обретал силу и мог исполнить волю племени, – рассказал Позитив. – Рядом стояли склады, здания для климат-контроля, на террасах выращивали продукты.

Кстати, до сих пор неизвестно, куда делись все местные жители. Как и в случае с цивилизацией майя, эту загадку человечеству еще предстоит разгадать.

Самайпата / пресс-служба Нового канала

Кочабамба

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Все города в Боливии очень похожи друг на друга, так что Кочабамба на первый взгляд может показаться частью Санта-Круса. На главной площади – те же фонтанчик, башня с часами и помпезный католический собор. Но есть и особенность – здесь стоит крупнейшая статуя Христа в Южном полушарии!

Кочабамба / пресс-служба Нового канала

Самая главная достопримечательность города – холм Сан-Педро, с которого открывается вид на весь город. Добраться туда можно на канатной дороге, – рассказала Michelle Andrade, которая родом из Кочабамбы. – Наверху стоит 34-метровая статуя Христа-Искупителя. Похожая есть в Рио-де-Жанейро, но эта выше на 2,44 метра – местные жители этим очень гордятся.

Статуя Иисуса в Кочабамбе / пресс-служба Нового канала

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» по субботам в 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске, который выйдет 27 февраля, музыкант Иван Дорн и шоумен Александр Гудков отправятся в Португалию.

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