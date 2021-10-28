7 правил перевоза багажа в самолете, о которых чаще всего забывают путешественники

28 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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7 правил перевоза багажа в самолете, о которых чаще всего забывают путешественники
7 правил перевоза багажа в самолете, о которых чаще всего забывают путешественники
pixabay.com

Рассказываем, как не нарушить правила безопасных авиапутешествий и правильно распределить свой багаж.

Гамаки и подставки для ног можно провозить только в багажном отделении, в самолетах запрещены аксессуары, блокирующие доступ к рядам сидений.

Ховерборды и электросамокаты, которые работают на литиевых батарейках, запрещены на борту и даже в багажном отделении.

Электронные сигареты должны быть на борту с вами, в ручной клади. В багажное отделение их перестали брать после того, как вейпы самопроизвольно включались, некоторые даже привели к взрывам в багажных отделениях.  

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Пользоваться вейпами на борту запрещено. 

Водяные пистолеты, которые считаются оружием, на борт брать нельзя.

К слову, даже детский пистолет придется оставить в зоне досмотра. 

Бейсбольные биты — это тоже оружие. К счастью, бейсболисты могут хотя бы перевозить их в багаже.

Еду с собой брать вообще нежелательно, уж очень сложно бывает иногда ее перевести через границу.

Первое правило — чем ближе еда к состоянию жидкости, тем больше шанс, что она под запретом. Например, картошку можно, соус к ней — нельзя.

Второе правило заключается в том, что у каждой страны есть свои требования к провозу продуктов, с ними желательно ознакомиться. 

Лекарства придется сдать в багаж, кроме баллончиков, не превышающих 100 мл (по емкости). 

Напомним, 

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